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即市新聞

09/01/2019 08:23

【駐滬專電】平安好醫生王濤：希望把互聯網醫療服務能力輸出

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》平安好醫生（０１８３３）董事長王濤８日
在記者會上表示，２０１９年希望把好醫生的互聯網醫療服務能力輸出到醫院、診所、藥店，把
問診能力前置給藥店，還要助力鄉村醫療發展。
　　王濤認為，在２０１８年國家發布一系列政策鼓勵家庭醫生服務、支持互聯網醫療發展的環
境下，未來中國的醫患關係會逐步從陌生人關係變為熟人關係；醫院的服務將延伸至院外；醫院
的功能將疾病治療演變成「治療＋健康管理」。
　　在這一系列的轉變過程中，平安好醫生能夠與實體醫院共建互聯網醫院，幫助醫院更好適應
變化。例如，在醫生下班時，互聯網平台可以幫助醫生回答一些簡單的、重複性的問題。
　　他說，有些醫院可能還會擔心數據安全問題。平安好醫生利用區塊鏈技術，可以防止數據、
病人資料的篡改和洩漏。如果醫院需要，平安好醫生還提供私有雲方案，讓數據在醫院的掌握之
中。
　　海外戰略方面，平安好醫生去年已和Ｇｒａｂ成立合資公司，將進入東南亞６億用戶的市場
，未來推出印度版、馬來版網絡平台，屆時好醫生的網絡中不只有中國醫生，也有國外的醫生。

＊《好醫生榜》助患者找到身邊好醫生＊

　　胡潤研究院當日與平安好醫生聯合發布第二屆《胡潤．平安中國好醫生榜》，共計７５０份
榜單，以２５座城市、３０個專科作為分類，由近三萬名醫生評選出各城市、各領域的優秀醫生
。上榜醫生平均年齡５０歲，主任醫師佔比６７％，副主任醫師佔比３３％。
　　王濤指，《好醫生榜》旨在幫助患者找到身邊醫德高尚、醫術高超、學術精湛、口碑良好的
好醫生，有時患者會因為沒有找到好的醫生而耽誤治療。今年榜單還加入中醫類別，因為中醫對
很多慢性病有很多好的治療方法。
　　平安好醫生希望和榜單上的醫生合作，通過ＡＩ強化醫生專業能力。王濤相信隨著三甲醫院
的網絡服務能力不斷提高，未來不是缺醫生，而是醫院缺患者。

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