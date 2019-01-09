【駐京專電】稅務總局：合條件房貸扣除可在年內剩餘月份補充享受

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》國家稅務總局１２３６６北京納稅服務中心

負責人表示，如果納稅人對本人或配偶的房貸是否符合條件還不太確定，可以抓緊查閱合同或者

諮詢有關部門，盡快確定是否符合條件。如果確實在單位發工資前來不及報送，也沒關係，可以

在相關事項確定後，再填報扣除信息。對２０１９年１月１日之後符合條件應當享受而未享受的

扣除，可在向單位報送相關信息後的年內剩餘月份補充享受；也可在次年３月１日至６月３０日

內，通過向稅務機關辦理綜合所得匯算清繳申報時享受扣除。

