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09/01/2019 08:42

【駐京專電】稅務總局：合條件房貸扣除可在年內剩餘月份補充享受

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》國家稅務總局１２３６６北京納稅服務中心
負責人表示，如果納稅人對本人或配偶的房貸是否符合條件還不太確定，可以抓緊查閱合同或者
諮詢有關部門，盡快確定是否符合條件。如果確實在單位發工資前來不及報送，也沒關係，可以
在相關事項確定後，再填報扣除信息。對２０１９年１月１日之後符合條件應當享受而未享受的
扣除，可在向單位報送相關信息後的年內剩餘月份補充享受；也可在次年３月１日至６月３０日
內，通過向稅務機關辦理綜合所得匯算清繳申報時享受扣除。

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