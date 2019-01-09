【駐京專電】發改委：土庫曼斯坦減少對華輸氣傳言不準確

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》發改委經濟運行調節局有關負責人表示，「

１月８日，土庫曼斯坦康採恩減少天然氣供應量約每日３５００萬立方米，後續液化天然氣價格

或將上漲」網上傳言並不準確，有誇大炒作之嫌。

發改委指，８日下午土庫曼斯坦康採恩供氣已逐步向計劃值恢復。對於市場上惡意炒作推動

ＬＮＧ價格上漲行為，發改委將積極配合市場監管部門加大價格檢查和巡查力度，依法嚴厲查處

哄抬價格、串通漲價等違法違規行為。

