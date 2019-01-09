  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/01/2019 08:59

【駐京專電】發改委：土庫曼斯坦減少對華輸氣傳言不準確

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》發改委經濟運行調節局有關負責人表示，「
１月８日，土庫曼斯坦康採恩減少天然氣供應量約每日３５００萬立方米，後續液化天然氣價格
或將上漲」網上傳言並不準確，有誇大炒作之嫌。
　　發改委指，８日下午土庫曼斯坦康採恩供氣已逐步向計劃值恢復。對於市場上惡意炒作推動
ＬＮＧ價格上漲行為，發改委將積極配合市場監管部門加大價格檢查和巡查力度，依法嚴厲查處
哄抬價格、串通漲價等違法違規行為。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態09/01/2019
特朗普今演說 外界憂頒緊急狀態令
生財有道08/01/2019
【吉利倒車】銷量未達標 多家大行睇淡
生財有道08/01/2019
【首置盤】煥然懿居參觀示位須預約 呢度即刻有得睇!
生財有道08/01/2019
《開市Good Morning》涂國彬：本月阻力27000
FOCUS08/01/2019
【FOCUS】三星隨蘋果削盈利 華為聯想變招求存
專訪08/01/2019
【駐滬專訪】Seesaw咖啡宗心曠：將「精品咖啡」大眾化
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】數碼港「聖誕Q版LED光纖燈」

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】香港黃金海岸柏靈頓旅行頸枕

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金