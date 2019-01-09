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09/01/2019 08:51

【駐滬專電】上海房租計稅收入不足３萬元稅率為３﹒５％

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》近日網上有傳聞指，業主需要承擔１０％以
上的租金收入稅率。上海某正規私房出租代徵點對此表示，根據相關文件，目前上海以房租租金
除以１﹒０５作為為計稅收入，若計稅收入達到３萬元人民幣及以上，其綜合稅率為５％，若計
稅收入在３萬元人民幣以下，綜合稅率為３﹒５％。國家稅務總局上海市稅務局也予以證實。
　　上海目前私房出租的稅款由各區的私房出租代徵點代為收取，需納稅人自覺自願前往，稅務
局目前並不直接參與私房出租的徵稅事宜。

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