《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》國務院副總理胡春華日前在河北、北京、天
津等地調研「大棚房」問題清理整治工作。胡春華強調，要動真碰硬整治整改，對佔用耕地違法
違規建設非農設施行為，堅決退房還地、恢復農業生產，對責任主體依法依規從嚴查處。要加強
督察檢查，強化執紀問責，對清理整治工作推進不力、不作為和失職瀆職、違紀違規的人員，依
法依紀嚴肅追責問責。
09/01/2019 09:01
【駐京專電】胡春華調研「大棚房」，稱要動真碰硬整治整改
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》國務院副總理胡春華日前在河北、北京、天
津等地調研「大棚房」問題清理整治工作。胡春華強調，要動真碰硬整治整改，對佔用耕地違法
違規建設非農設施行為，堅決退房還地、恢復農業生產，對責任主體依法依規從嚴查處。要加強
督察檢查，強化執紀問責，對清理整治工作推進不力、不作為和失職瀆職、違紀違規的人員，依
法依紀嚴肅追責問責。
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