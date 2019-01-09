【華為風波】華為聲明：沒有任何從事水稻種植業務計劃

《經濟通通訊社９日專訊》針對網絡上出現「華為宣布與袁隆平公司合作培養水稻」等消息

。華為公司在官方微博發聲明澄清，相關消息並不屬實，華為沒有任何從事水稻種植業務的計劃

，亦沒有發布任何與此相關的消息。（ａｃ）

