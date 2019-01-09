《經濟通通訊社９日專訊》外電引述知情人士表示，去年１２月底召開的全國財政工作會議
指出，中國計劃將２０１９年預算赤字率目標設在２﹒８％左右。最終赤字率仍有待全國人民代
表大會審議通過。
花旗集團預計預算赤字目標將從去年佔ＧＤＰ的２﹒６％，提高至３％；中金亦預計今年預
算赤字率達到３％。（ｂｉ）
09/01/2019 11:43
【政策風向】傳中國將今年預算赤字率目標設在２﹒８％左右
《經濟通通訊社９日專訊》外電引述知情人士表示，去年１２月底召開的全國財政工作會議
指出，中國計劃將２０１９年預算赤字率目標設在２﹒８％左右。最終赤字率仍有待全國人民代
表大會審議通過。
花旗集團預計預算赤字目標將從去年佔ＧＤＰ的２﹒６％，提高至３％；中金亦預計今年預
算赤字率達到３％。（ｂｉ）
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