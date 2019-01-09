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09/01/2019 16:18

【貿易開戰】中國外交部：中美貿易磋商已結束，很快發布消息

　　《經濟通通訊社９日專訊》中國外交部發言人陸慷表示，可以確認，中美經貿磋商已經結束
，磋商的結果相信很快就會發布，至於是否包括下一輪磋商甚麼時間、怎麼舉行，也許發布的消
息裡會有。
　　對於美方有官員指，中美經貿磋商進展非常順利。陸慷表示，正式的結果很快會出來，大家
稍安勿躁，可以等待正式的結果。如果是一個好的結果，不僅對中美雙方都有利，對世界經濟也
是一個好消息。（ｂｉ）

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