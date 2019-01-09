【Ａ股維穩】人行買Ａ股倡議現分歧，滬指全日升幅收窄至０﹒７％

《經濟通通訊社９日專訊》近日有券商報告探討人行直接購買ＥＴＦ的可行性，引發市場討

論，官媒更刊登專家評論指，中央銀行持有本國股市資產不出格，令外界認為是官方有意放風。

但由於人行買ＥＴＦ有直接干預市場的嫌疑，今日出現不同意見，中信証券固定收益首席分析師

明明稱此舉存在道德風險，前人行官員盛松成同樣表示，人行購買股票容易加大股價波動性，很

可能擾亂市場定價功能。內媒引述接近人行人士指，沒有聽說有這樣的計劃，因為這不太現實，

法律上也不支持。

今早受此消息影響，滬綜指一度漲１﹒９％至２５７４﹒４１點，不過午後不同聲音傳出後

，Ａ股升幅迅速收窄，最終滬綜指全日僅升０﹒７１％，收報２５４４﹒３５點。深成指今日升

０﹒７６％，報７４４７﹒９３點，創業板指則逆市跌０﹒０８％，報１２６２﹒５２點。

中美副部級經貿磋商延長一日，最新消息引述美國方面稱，與中方已結束會議，貿易談判進

展不錯。

人行逆回購操作三連停，今淨回籠４００億元（人民幣．下同），３個交易日共淨回籠

２３００億元。兩市全日成交３７９２億元，較上日成交大增２６﹒５％。外資持續流入Ａ股，

滬股通、深股通額度今日共使用近７０億，為逾一個月最多。



＊券商股空歡喜一場＊



人行購買ＥＴＦ仍然具爭議，市場相信短時間通過的可能性較低，券商股空歡喜一場，升幅

收窄，中信建投（滬：６０１０６６）漲４﹒７％，海通證券（滬：６００８３７）升１﹒４％

，東方證券（滬：６００９５８）更跌１﹒６％，東北證券（深：０００６８６）則軟１％。

發改委表示，今年將制定出台促進汽車、家電等熱點產品消費的措施，擴大居民消費。汽車

板塊方面，長城汽車（滬：６０１６３３）、海馬汽車（深：０００５７２）漲停，金龍汽車

（滬：６００６８６）漲７﹒４％，長安汽車（深：０００６２５）升３﹒９％。

家電股方面，奮達科技（深：００２６８１）、惠而浦（滬：６００９８３）、海信家電

（深：０００９２１）、春蘭股份（滬：６００８５４）、金萊特（深：００２７２３）、澳柯

瑪（滬：６００３３６）、長虹美菱（深：０００５２１）七股漲停。



＊庫克反駁空軍蘋概股走強＊



蘋果公司早前下調上季收入預測，對公司股價帶來衝擊，行政總裁庫克接受外媒訪問時補鑊

，稱公司長期健康狀況「從未像現在這麼好」，又稱投資者低估公司不斷增長的設備及服務生態

系統價值。蘋果概念股普遍升，蘇州固鍀（深：００２０７９）升６﹒２％，德賽電池

（深：００００４９）升３﹒５％，長電科技（滬：６００５８４）揚３％，新綸科技

（深：００２３４１）升２﹒７％。

蘇寧易購（深：００２０２４）公告，修正後的預計業績為盈利較上年同期增長超過兩倍，

原因是期內出售阿里股票獲利超過５２億元。業績預告現驚喜，蘇寧易購全日升４﹒４％，報

１０﹒７３元。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ３０７８﹒４８ ＋１﹒０１



上證綜合指數 ２５４４﹒３５ ＋０﹒７１ １６０８﹒１３

深證綜合指數 １３０６﹒９５ ＋０﹒５４ ２１８４﹒４５



上證Ｂ股指數 ２７５﹒９３ ＋０﹒４０ １﹒７６

深證Ｂ股指數 ８５９﹒９４ ＋１﹒２４ １﹒１０



上證１８０指數 ６９４０﹒６５ ＋０﹒９５

上證３８０指數 ３９４８﹒９７ ＋０﹒３２



深證成份指數 ７４４７﹒９３ ＋０﹒７６

中小創新指數 １５８１﹒４５ ＋０﹒１４

深圳創業板指數 １２６２﹒５２ －０﹒０８

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