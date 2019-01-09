【京城近觀】房租扣稅抉擇：要「減稅」還是要「租金穩定」？

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》進入２０１９年內地實施新稅法，相信對不

少人來說是頭件大事，背負房貸、租房、養娃、養爸媽、個人提升、大病醫療６個方面需求的個

人，可以透過國稅總局的官方ａｐｐ自行申報扣稅。

每個月可以少交幾百至上千的稅款，實實在在到手的工資會增加，真是想想都讓人開心，大

家都摩拳擦掌去下載。自上線首日起，該ａｐｐ就連續多天在ａｐｐ免費下載排名中高據第一。

對於長期在各地「漂」的年輕人來說，買不起房，租房是最普通不過的，通過扣除租金減稅相信

是最實用的一項抵扣。



＊「房租專項扣除」或成漲租金推手＊



不過，真正操作起來，發現問題來了，「房租專項扣除」到底是福利還是陷阱？

租房的時候，中介一般在談好租金之前，會先問：「要不要發票？」要發票就等於房東要交

稅，房東大都會選擇直接把稅轉移到租客身上，有不少租客擔心，為享受個稅抵扣，將租房信息

上報，房東需要補交稅款，可能引發租金上漲，有房東就說：「你申請住房租金專項附加扣除能

省１００元，我至少要墊進去５００元」。５００元的稅金，自然是由租客付的。

這個情況還算好的，有網友在分享，房東說：「你要是申報租房抵扣個稅，房子就不租給你

了！」如果因為申報扣幾百元個稅抵扣而被房東掃地出門而，可說是得不償失。

對於新稅法引起房東焦慮，最近稅務人士回應表示，目前地方不大可能會通過房租專項附加

扣除信息查到房東租金收入是否交稅，稅務總局也沒有這方面加強徵管的通知。



＊房東如果交稅該怎麼交？＊



多年來，租房納稅一直都是「灰色空間」，規定幾成虛設，由於稅局人手有限，地下隱形市

場交易，信息不對稱等問題。除非主動上報，往往沒辦法規管。中國的房東們出租自家房子，絕

大部分都沒有交過任何稅。少部分交稅的情況，也是要求開具發票的租客自行承擔，房東們收取

的租金，可以說都是「淨利潤」。

說到出租房子交稅，在此前的個人所得稅法條例中，早就作出了規定，納稅是肯定的，不過

稅額是多少？卻沒有一個權威的說法。專家也是各自表述，有的說房東需要交個人所得稅和房產

稅等等，各種各樣稅額加起來大概佔租金２０％，有的說只需要交流轉稅，大概佔租金５％。除

了房東需要交多少稅的問題，還有別的問題，比如租客透過自如、相寓等中介公司租房，房東到

底應該填公司還是填個人？現在不追房東交稅是否以後也不追？還需要相關部門盡快出台細則，

說個明白。



＊稅金成本最終或轉到終端消費者頭上＊



話說回來，偷稅漏稅是去年一個大話題，藝人範冰冰被稅務部門追繳超過８億稅款。作為房

東，自然不希望自己的租金收入減少，但交稅是公民的法定義務，正如國稅總局的研究員所說，

如果房東已經足額納稅了，就不存在增加稅負的問題。

有網友提出，稅金成本轉到終端消費者頭上是所有行業的通行規則，為甚麼到了房東就必須

房東無償承擔？如果都這麼理解的話，稅的種類相信可以大幅減少。租金是房東的個人收入，交

稅是天經地義，房東偷稅漏稅還明目張膽的要租客全額自付，怎麼看都不太合理。

但是，租房是一個沒有規定價格範圍的市場，如何定價都是屬於房東的決定，而各方面的因

素都會起調控作用。如果房東威脅漲價，租客如何舉報？舉報之後會有何措施？從經濟學基本原

理來看，受害者還是逼切需求的一方，買不起房的人很可能成為最終被收稅的一方，如何讓租客

能夠真正受惠稅務抵扣新政？這是房地產長效機制不能不考慮的地方。

