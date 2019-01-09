【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升１２１點子，報６﹒８４４０

《經濟通通訊社９日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８５２６，較上個交易日下調

１２４點子，終止三連升。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１２１點子，報６﹒８４４０，上個交易日即

期匯率收盤報６﹒８５６１。（ａｃ）

