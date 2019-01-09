【人行收水】人行逆回購操作三連停，今淨回籠４００億元

《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，決定今

日不開展逆回購操作

公開市場今日有４００億元（人民幣．下同）逆回購到期，即今日淨回籠４００億元。

人行自上周五（４日）宣布降準共１個百分點後，已連續第３個交易日暫停逆回購，共淨回

籠２３００億元。（ａｃ）

