《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，決定今
日不開展逆回購操作
公開市場今日有４００億元（人民幣．下同）逆回購到期，即今日淨回籠４００億元。
人行自上周五（４日）宣布降準共１個百分點後，已連續第３個交易日暫停逆回購，共淨回
籠２３００億元。（ａｃ）
09/01/2019 09:17
【人行收水】人行逆回購操作三連停，今淨回籠４００億元
《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，決定今
日不開展逆回購操作
公開市場今日有４００億元（人民幣．下同）逆回購到期，即今日淨回籠４００億元。
人行自上周五（４日）宣布降準共１個百分點後，已連續第３個交易日暫停逆回購，共淨回
籠２３００億元。（ａｃ）
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