《經濟通通訊社９日專訊》中信証券策略研究秦培景團隊發表報告，中國央行購買ＥＴＦ具
備一定可行性。但同屬於中信証券的固定收益首席分析師明明發報告指出，人行效仿日本央行購
買股票ＥＴＦ的行為與中國國情不符，從邏輯和法理上來講都不具備可行性。
明明指出，人行購買股票ＥＴＦ存在道德風險，因為股市投資是私人部門行為，尤其是「人
民銀行法」並沒有指出它可以直接投資股市。（ｅｙ）
09/01/2019 14:09
【Ａ股維穩】中信分析師打對台，人行買Ａ股一方支持另方稱存風險
《經濟通通訊社９日專訊》中信証券策略研究秦培景團隊發表報告，中國央行購買ＥＴＦ具
備一定可行性。但同屬於中信証券的固定收益首席分析師明明發報告指出，人行效仿日本央行購
買股票ＥＴＦ的行為與中國國情不符，從邏輯和法理上來講都不具備可行性。
明明指出，人行購買股票ＥＴＦ存在道德風險，因為股市投資是私人部門行為，尤其是「人
民銀行法」並沒有指出它可以直接投資股市。（ｅｙ）
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