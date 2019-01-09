【Ａ股維穩】盛松成聯合東北證券分析師：人行購買Ａ股理由不成立

《經濟通通訊社９日專訊》官媒《中證網》昨日刊出東興證券首席經濟學家張岸元撰文，稱

中央銀行持有本國股市資產並不出格。中信證券策略研究秦培景團隊今日發表報告稱，中國央行

購買ＥＴＦ具備一定可行性，隨即引發市場憧憬人行未來或將通過購買Ａ股ＥＴＦ維穩托市。



＊人行購股票擾亂市場定價功能，出現監管難題＊



不過，市場上對人行直接出手購入Ａ股ＥＴＦ的倡議持有不同看法，人民銀行調查統計司原

司長、中歐陸家嘴國際金融研究院常務副院長盛松成及東北證券首席宏觀分析師沈新鳳聯合發表

評論指，目前中國金融體系總體穩定，人行沒有必要進入股票市場，而且人行購買股票容易加大

股價波動性，很可能擾亂市場定價功能。有觀點認為，人行進入股票市場，可以支持某些重點領

域的發展，但行業發展更加依賴其他的貨幣政策工具、財政政策以及產業政策，而不是通過人行

進入相應的股票市場。

央行進入股票市場，將出現監管難題，並且容易影響央行貨幣政策的獨立性。居民和機構來

投資股票，由交易所和中國證監會監管。同時，證監會也可以控制協調平準基金的運作。如果央

行直接買股票，應該由誰來協調，由誰來監管？這些問題我們認為沒有人回答得了。



＊中國金融體系總體穩定，股市總體健康＊



評論又指，全世界主要經濟體中，僅日本央行有購買股票或股票ＥＴＦ的先例，其目的無外

乎兩個：金融穩定、貨幣寬鬆。但截至目前，中國金融體系總體穩定，股票市場經歷２０１８年

的大幅下跌，已經進入底部區間，估值較低，股票市場總體上是健康的。２０１８年以來，國家

也已經通過多個途徑化解股權質押風險，因而央行沒有必要參與購買股票。此外，平準基金已經

可以有效應對股票市場波動風險，沒必要另起爐灶。

健康的股票市場決定於上市公司和證券市場制度改革。如何從上市、交易、退市等多個方面

深化改革，構建健康的資本市場，才是我們應該考慮的問題。

另外，中信證券的固定收益首席分析師明明亦發表報告指，人行效仿日本央行購買股票ＥＴ

Ｆ的行為與中國國情不符，從邏輯和法理上來講都不具備可行性。（ｂｉ）

