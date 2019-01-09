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即市新聞

09/01/2019 11:28

【ＦＯＣＵＳ】侵侵築牆演講遭窮追，或急盼中美ｂｉｇ　ｄｅａｌ

　
　　【ＦＯＣＵＳ】就在侵侵於美東時間周二晚上９時（香港時間９日上午１０時），發表有關
美墨邊境築牆撥款的全國講話前數小時，他最新發推文稱，「Ｔａｌｋｓ　ｗｉｔｈ　
Ｃｈｉｎａ　ａｒｅ　ｇｏｉｎｇ　ｖｅｒｙ　ｗｅｌｌ（與中國的談判進展非常順利）！」而
原定為期兩日的中美副部級磋商，罕有地延長一日於周三繼續進行，顯示雙方加緊彌合分歧以期
達成有實質進展的聯合聲明。
　　在中美簽字畫押之前，聯邦政府局部「停擺」已進入第１８日。儘管侵侵的全國講話並無作
出「宣布國家進入緊急狀態」的爆炸性舉動，但民主黨兩大元老－－眾議院議長佩洛西及參議院
少數黨領袖舒默，在他講話後短短三分鐘內即現身駁斥，顯示他與民主黨的對峙顯然仍懸而未解

　　隨著美國商會等傳統共和黨盟友發聲敦促侵侵重開政府，如何「有面子」地結束這場後院僵
局，或比中美貿談更令侵侵頭痕。

＊侵侵怒斥非法移民為「靈魂危機」＊

　　今次於白宮橢圓形辦公室發表的全國講話可謂大陣仗，不單侵侵提前在推特預告，「我將在
美東時間晚９點就南部邊境的人道主義和國家安全危機向全國發表講話」；ＡＢＣ、ＣＢＳ、
ＮＢＣ、ＣＮＮ、Ｆｏｘ等均調整黃金時段節目安排，全程直播其演講。
　　侵侵於講話一開始即將非法移民問題稱作「ａ　ｃｒｉｓｉｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｈｅａｒｔ
，ａ　ｃｒｉｓｉｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｓｏｕｌ（核心的危機、靈魂的危機）」，形容其會損害
公共資源、拖低就業和薪酬，「成千上萬的美國人被非法移民謀殺」。
　　他強調，建牆計劃將令美國人比以往任何時候都更安全（ｓａｆｅｒ　ｔｈａｎ　ｅｖｅｒ
ｂｅｆｏｒｅ），費用未來將通過與墨西哥的貿易協議間接支付。侵侵稱，政府局部停擺只需要
４５分鐘的會議就可解決，責任完全歸咎民主黨，指摘他們「不道德」，並質問「在國會履行職
責之前，到底還要多少美國人流血？」
　　
＊民主黨：三十英呎高牆非美國象徵＊

　　侵侵結束演講後一分鐘，佩洛西、舒默即現身眾議院向媒體發表講話，兩人分別直斥侵侵
「將美國人當作人質」、「製造危機、引發恐懼（ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅａ　
ｃｒｉｓｉｓ、ｓｔｏｋｅ　ｆｅａｒ）」。佩洛西強調，民主黨已通過重啟政府運作及資助邊
境安全的議案，是總統拒絕簽署；更指沒有邊境牆也可加強邊境安全，包括以新技術掃描毒品等

重新開放政府，稱仍然可以努力解決邊境安全問題。
　　美國民眾是ｂｕｙ侵侵還是民主黨尚未可知，較早前民調就顯示，５１％的受訪成年人相信
侵侵應為政府局部停擺受責備；３２％的受訪者則認為歸咎民主黨。不過，多達７７％的共和黨
受訪者仍然強烈支持特朗普的邊境牆計劃。
　　「Ｂｕｉｌｄ　ｔｈｅ　ｗａｌｌ」是侵侵的競選承諾之一，在２０１７年１月就職當月，
他即簽署行政命令下令在美墨邊境修建隔離牆，惟建牆經費一直未有著落。他上周末稱，邊境牆
可能以鋼材建造，而非之前構想的混凝土，而５６億美元的建牆撥款要求不應打折扣。
　　在民主黨的窮追猛打下，侵侵苦心經營的全國講話效果恐不勝預期，他會否急需中美貿談的
巨大進展「沖喜」？恆指早市愈升愈有，答案快將揭曉。（經濟通通訊社　俞瑾）

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