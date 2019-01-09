【ＦＯＣＵＳ】侵侵築牆演講遭窮追，或急盼中美ｂｉｇ　ｄｅａｌ



【ＦＯＣＵＳ】就在侵侵於美東時間周二晚上９時（香港時間９日上午１０時），發表有關

美墨邊境築牆撥款的全國講話前數小時，他最新發推文稱，「Ｔａｌｋｓ ｗｉｔｈ

Ｃｈｉｎａ ａｒｅ ｇｏｉｎｇ ｖｅｒｙ ｗｅｌｌ（與中國的談判進展非常順利）！」而

原定為期兩日的中美副部級磋商，罕有地延長一日於周三繼續進行，顯示雙方加緊彌合分歧以期

達成有實質進展的聯合聲明。

在中美簽字畫押之前，聯邦政府局部「停擺」已進入第１８日。儘管侵侵的全國講話並無作

出「宣布國家進入緊急狀態」的爆炸性舉動，但民主黨兩大元老－－眾議院議長佩洛西及參議院

少數黨領袖舒默，在他講話後短短三分鐘內即現身駁斥，顯示他與民主黨的對峙顯然仍懸而未解

。

隨著美國商會等傳統共和黨盟友發聲敦促侵侵重開政府，如何「有面子」地結束這場後院僵

局，或比中美貿談更令侵侵頭痕。



＊侵侵怒斥非法移民為「靈魂危機」＊



今次於白宮橢圓形辦公室發表的全國講話可謂大陣仗，不單侵侵提前在推特預告，「我將在

美東時間晚９點就南部邊境的人道主義和國家安全危機向全國發表講話」；ＡＢＣ、ＣＢＳ、

ＮＢＣ、ＣＮＮ、Ｆｏｘ等均調整黃金時段節目安排，全程直播其演講。

侵侵於講話一開始即將非法移民問題稱作「ａ ｃｒｉｓｉｓ ｏｆ ｔｈｅ ｈｅａｒｔ

，ａ ｃｒｉｓｉｓ ｏｆ ｔｈｅ ｓｏｕｌ（核心的危機、靈魂的危機）」，形容其會損害

公共資源、拖低就業和薪酬，「成千上萬的美國人被非法移民謀殺」。

他強調，建牆計劃將令美國人比以往任何時候都更安全（ｓａｆｅｒ ｔｈａｎ ｅｖｅｒ

ｂｅｆｏｒｅ），費用未來將通過與墨西哥的貿易協議間接支付。侵侵稱，政府局部停擺只需要

４５分鐘的會議就可解決，責任完全歸咎民主黨，指摘他們「不道德」，並質問「在國會履行職

責之前，到底還要多少美國人流血？」



＊民主黨：三十英呎高牆非美國象徵＊



侵侵結束演講後一分鐘，佩洛西、舒默即現身眾議院向媒體發表講話，兩人分別直斥侵侵

「將美國人當作人質」、「製造危機、引發恐懼（ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅａ

ｃｒｉｓｉｓ、ｓｔｏｋｅ ｆｅａｒ）」。佩洛西強調，民主黨已通過重啟政府運作及資助邊

境安全的議案，是總統拒絕簽署；更指沒有邊境牆也可加強邊境安全，包括以新技術掃描毒品等

。

重新開放政府，稱仍然可以努力解決邊境安全問題。

美國民眾是ｂｕｙ侵侵還是民主黨尚未可知，較早前民調就顯示，５１％的受訪成年人相信

侵侵應為政府局部停擺受責備；３２％的受訪者則認為歸咎民主黨。不過，多達７７％的共和黨

受訪者仍然強烈支持特朗普的邊境牆計劃。

「Ｂｕｉｌｄ ｔｈｅ ｗａｌｌ」是侵侵的競選承諾之一，在２０１７年１月就職當月，

他即簽署行政命令下令在美墨邊境修建隔離牆，惟建牆經費一直未有著落。他上周末稱，邊境牆

可能以鋼材建造，而非之前構想的混凝土，而５６億美元的建牆撥款要求不應打折扣。

在民主黨的窮追猛打下，侵侵苦心經營的全國講話效果恐不勝預期，他會否急需中美貿談的

巨大進展「沖喜」？恆指早市愈升愈有，答案快將揭曉。（經濟通通訊社 俞瑾）

