《經濟通通訊社９日專訊》協合新能源（００１８２）宣布，料去年純利大幅增加１００％
以上，上年度賺２億元人民幣，主因電廠發電之利潤大幅增加；相較２０１７年工程諮詢、設計
、設備成套供應和建設業務應收帳款無大額核銷與撥備。
該公司將於２月公布年度業績。（ｈｍ）
09/01/2019 07:54
【企業盈喜】協合新能源（１８２）料去年純利大幅增加１倍以上
《經濟通通訊社９日專訊》協合新能源（００１８２）宣布，料去年純利大幅增加１００％
以上，上年度賺２億元人民幣，主因電廠發電之利潤大幅增加；相較２０１７年工程諮詢、設計
、設備成套供應和建設業務應收帳款無大額核銷與撥備。
該公司將於２月公布年度業績。（ｈｍ）
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