《日入而息》中美貿易談判進展不俗，港股急升５８６點收復百天線

《今天重點》﹡中美副部級經貿磋商延長一天並已結束，美國官員稱與中方貿易談判進展不

錯，中國外交部稱很快發布消息

﹡人民銀行調查統計司原司長盛松成指，目前中國金融體系總體穩定，而且人

行購買股票容易加大股價波動性，人行沒有必要進入股票市場

﹡傳中國將今年預算赤字率目標設在２﹒８％左右



《即日市況》﹡中美貿談分歧收窄，港股急升５８６點報２６４６２，收復百天線



《深滬股市》﹡人行買Ａ股倡議現分歧，滬指全日升幅收窄至０﹒７％



《美元匯價》﹡美元最後防線９５﹒６，若失守將進下降趨勢；歐元最新報１﹒１４５２╱

１４５７，日圓最新報１０８﹒９３╱９８



《公司業績》﹡立訊精密料全年淨利最多增加６５％至２８億元人民幣



《公司資訊》﹡報道指礦機商嘉楠耘智港未能闖關，上半年改赴美上市

﹡山東高速（００４１２）發５﹒５億美元５﹒９５厘擔保票據

﹡中建置地（００２６１）擬改名「大灣區投資控股」

﹡比優集團（０８０５３）主席馬強辭任，前行政總裁熊澤科接任

﹡長和（００００１）旗下加拿大赫斯基能源研究出售非核心下游資產

﹡衍生集團（０６８９３）將加大力度發展電商

﹡普匯中金國際（００９９７）與西安交通大學科技園開展全面合作

﹡路勁（０１０９８）擬發行美元計值新票據並購回２０１９年票據

﹡瑞安房地產（００２７２）去年合約物業銷售額升４０％

﹡有線（０１０９７）小股東表示邱達昌沒承諾不再供股

﹡衍生集團（０６８９３）將針對小童及成人保健等需求推５款新產品



《國企紅籌》﹡保利置業（００１１９）全年銷售額按年升７﹒６５％

﹡閩信集團（００２２２）將終止汽車買賣業務

﹡中海油（００８８３）盡力加大ＬＮＧ供應，承諾首季ＬＮＧ價格不突破前

期最高價



《神州民企》﹡吉利集團架構調整，吉利新能源升級為三大品牌之一

﹡波司登（０３９９８）九個月品牌核心羽絨服收益按年升逾３０％

﹡偉世通、騰訊合作開發數字化ＡＩ座艙，率先應用於廣汽車型

﹡微信表示小程序、小遊戲支持中小開放者，今年將予更多曝光機會；去年每

月活躍用戶１０﹒８億，視頻通話戶大增；微信發布「小微」，實現「對話

即服務」

﹡肖豔明１６億元入主順風清潔（０１１６５），未來擬進行資產注入

﹡舜宇（０２３８２）上月手機鏡頭出貨量按年升四成，車載鏡頭升五成

﹡龍湖（００９６０）去年合同銷售額升２８﹒５％，上月大升１４２％



《中國要聞》﹡海口樓市調控升級，禁企業購買住宅

﹡中國駁斥擺平一馬發展基金醜聞報道，不接受無端指責

﹡惠譽表示倘中國再實施債務驅動刺激計劃，將下調評級

﹡據報發改委已延長５６家公司境外債券發行配額有效期

﹡人行表示年內取消企業銀行帳戶許可，由核準制改為備案；人行逆回購操作

三連停，今淨回籠４００億元

﹡人行范一飛稱備付金管理辦法修改工作正進行中

﹡中央政法委表示成立聯合調查組依法依紀開展調查

﹡２０１９胡潤新金融５０強公布，螞蟻金服等上榜

﹡據報新文件發現華為與伊朗及敘利亞兩間企業關係密切

﹡美國官員表示與中方已結束會議，貿易談判進展不錯

﹡第一太平料今年上海核心商務區寫字樓租金下調；上海今年住宅推盤加速，

成交仍能保持穩定

﹡中國外交部表示中美貿易磋商已結束，很快發布消息

﹡今年首批遊戲版號名單出爐，放出數量８４個

﹡抖音快手遭規範：應先審後播，成立審核員隊伍

﹡上海產業發展資金擬投近８７００萬支持５５個項目

﹡中基健康終止配股收購檸檬酸生產商泰禾生化

﹡中信里昂證券英國獲上交所備案，成滬倫通ＧＤＲ英國跨境轉換機構

﹡上海金融法院調研科創板表示將切實回應科創板司法需求

﹡中糧置地成都公司原總經理涉控制房源及受賄遭雙開



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒８％，報９７３８﹒３１點



《其他消息》﹡李家超指粵港有提早就核電站若受災之通報機制作溝通

﹡林子健被控虛報有人犯罪案，法庭裁定表證成立

﹡聶德權稱重啟政改需要特首立法會中央三方達共識

﹡陳帆稱南延線和北環線項目時間表因應情況變化而調整

﹡劉怡翔稱五年間６２０人因洗黑錢被定罪，沒收款項逾１６億

﹡國歌法草案周五刊憲２３日交立會首讀，新增必須奏國歌場合；檢控時限由

半年延至兩年，聶德權稱乃實際情況所需；二次創作即犯法？聶德權稱要整

體去看，但不應篡改國歌；何謂貶損國歌？聶德權稱要按實制情況而定；被

問目標是否在暑假前通過，聶德權稱目標是盡快完成；梁美芬指法律上難列

所有情境，呼籲個別議員勿走法律罅；國際學校需學國歌，聶德權稱學習和

尊重當地象徵很自然

﹡邱騰華否認郵輪碼頭猶如死城：使用率已提前達標；中小企融資擔保計劃上

月獲批申請大增，反映優化措施奏效

﹡檢討單程證政策議案因動議議員楊岳橋不在席不獲處理

﹡深股通額度全日用２９﹒７９億元，近一個月最多；滬股通額度全日用

４０﹒１８億元，逾一個月最多

﹡幫幫兔與順豐香港成立合資，將提供生活類配送及貨運服務

﹡匯豐尚玉成為全新綜合理財服務，服務投資資產達百萬美元以上客戶

﹡４２折綠置居明晚截表，房委會暫收２﹒３萬份申請

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