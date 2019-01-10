《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２３８７９．１２ 升 ９１．６７點╱０．３９％
標普５００ ２５８４．９６ 升 １０．５５點╱０．４１％
納斯達克 ６９５７．０８ 升 ６０．０８點╱０．８７％
倫敦富時１００ ６９０６．６３ 升 ４５．０３點╱０．６６％
法蘭克福ＤＡＸ １０８９３．３２ 升 ８９．３４點╱０．８３％
巴黎ＣＡＣ４０ ４８１３．５８ 升 ４０．３１點╱０．８４％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．２４，歐元兌美元１．１５５２
10/01/2019 07:46
《日出而作》道指漲９１點四連升，紐油彈逾５％，優品超購近十倍
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２３８７９．１２ 升 ９１．６７點╱０．３９％
標普５００ ２５８４．９６ 升 １０．５５點╱０．４１％
納斯達克 ６９５７．０８ 升 ６０．０８點╱０．８７％
倫敦富時１００ ６９０６．６３ 升 ４５．０３點╱０．６６％
法蘭克福ＤＡＸ １０８９３．３２ 升 ８９．３４點╱０．８３％
巴黎ＣＡＣ４０ ４８１３．５８ 升 ４０．３１點╱０．８４％
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