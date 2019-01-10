《經濟通通訊社１０日專訊》彼岸控股（０２８８５）明日（１１日）在主板掛牌，今日於
輝立暗盤交易系統，開市平開報１﹒２５元，但隨後即向下，最新報１﹒１元，較招股價
１﹒２５元低出１２％，每手２０００股，不計手續費每手蝕３００元。
此外，該股於耀才暗盤交易中心現時亦報１﹒１元。（ａｌ）
10/01/2019 16:18
【新股上市】彼岸控股暗盤平開後下跌，現低招股價１２％
《經濟通通訊社１０日專訊》彼岸控股（０２８８５）明日（１１日）在主板掛牌，今日於
輝立暗盤交易系統，開市平開報１﹒２５元，但隨後即向下，最新報１﹒１元，較招股價
１﹒２５元低出１２％，每手２０００股，不計手續費每手蝕３００元。
此外，該股於耀才暗盤交易中心現時亦報１﹒１元。（ａｌ）
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