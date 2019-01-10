【企業盈警】森美控股（０７５６）料中期錄得虧損，收入減少八成

《經濟通通訊社１０日專訊》森美控股（００７５６）公布，預期截至２０１８年底止中期

錄得綜合淨虧損，主要因為集團在中國進行經營結構重組，導致收入大幅下跌及延遲採摘鮮橙，

收入與同期比較減少約８０％。不過，目前仍處於橙子採摘的階段，公司正在落實中期財務業績

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