《經濟通通訊社１０日專訊》森美控股（００７５６）公布，預期截至２０１８年底止中期
錄得綜合淨虧損，主要因為集團在中國進行經營結構重組，導致收入大幅下跌及延遲採摘鮮橙，
收入與同期比較減少約８０％。不過，目前仍處於橙子採摘的階段，公司正在落實中期財務業績
。（ａｌ）
10/01/2019 08:32
【企業盈警】森美控股（０７５６）料中期錄得虧損，收入減少八成
《經濟通通訊社１０日專訊》森美控股（００７５６）公布，預期截至２０１８年底止中期
錄得綜合淨虧損，主要因為集團在中國進行經營結構重組，導致收入大幅下跌及延遲採摘鮮橙，
收入與同期比較減少約８０％。不過，目前仍處於橙子採摘的階段，公司正在落實中期財務業績
。（ａｌ）
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