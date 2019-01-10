《經濟通通訊社１０專訊》休閒食品零售商優品３６０（０２３６０）明日（１１日）掛牌
，今日於輝立暗盤交易系統，開市價１﹒０５元，較招股價１元高出５％，每手２０００股，不
計手續費，賺１００元。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，報１﹒１３元，較招股價高出１３％。（ｓｃ）
10/01/2019 16:16
【新股上市】優品３６０暗盤開１﹒０５元，高招股價５％
《經濟通通訊社１０專訊》休閒食品零售商優品３６０（０２３６０）明日（１１日）掛牌
，今日於輝立暗盤交易系統，開市價１﹒０５元，較招股價１元高出５％，每手２０００股，不
計手續費，賺１００元。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，報１﹒１３元，較招股價高出１３％。（ｓｃ）
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