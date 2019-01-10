長建（１０３８）出售電能（６）約２％股份，涉資２３﹒１８億元

《經濟通通訊社１０日專訊》電能實業（００００６）公布，接獲其控股股東長江基建

（０１０３８）告知，長建已與配售代理訂立配售協議，以向獨立獲配售人出售電能合共

４３８０萬股股份，佔已發行股本約２﹒０５％，每股作價５２﹒９３元，涉資２３﹒１８億元

。

配售完成後，長建將持有電能已發行股本約３５﹒９６％，預期配售將於下周一（１４日）

完成。（ｔｔ）

