《經濟通通訊社１０日專訊》電能實業（００００６）公布，接獲其控股股東長江基建
（０１０３８）告知，長建已與配售代理訂立配售協議，以向獨立獲配售人出售電能合共
４３８０萬股股份，佔已發行股本約２﹒０５％，每股作價５２﹒９３元，涉資２３﹒１８億元
。
配售完成後，長建將持有電能已發行股本約３５﹒９６％，預期配售將於下周一（１４日）
完成。（ｔｔ）
10/01/2019 08:10
長建（１０３８）出售電能（６）約２％股份，涉資２３﹒１８億元
《經濟通通訊社１０日專訊》電能實業（００００６）公布，接獲其控股股東長江基建
（０１０３８）告知，長建已與配售代理訂立配售協議，以向獨立獲配售人出售電能合共
４３８０萬股股份，佔已發行股本約２﹒０５％，每股作價５２﹒９３元，涉資２３﹒１８億元
。
配售完成後，長建將持有電能已發行股本約３５﹒９６％，預期配售將於下周一（１４日）
完成。（ｔｔ）
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