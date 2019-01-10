  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/01/2019 09:22

港股遇阻力輕微低開７０點，報２６３９１點

　　《經濟通通訊社１０日專訊》市場正關注中美雙方在京磋商結果，惟今早中國商務部發文只
交代「雙方積極落實兩國元首重要共識，為解決彼此關切問題奠定了基礎。雙方同意繼續保持密
切聯繫。」被市場解讀為兩者就貿易問題仍未有定論，港股今早輕微低開，連升多日得潤地（０
１１０９）、瑞聲（０２０１８）都略現回吐。
　　恆生指數開報２６３９１，跌７０點或跌０﹒２７％，主板成交５５﹒２６億元。國指開報
１０３２５點，跌３２點或０﹒３２％。
　　重磅藍籌股方面，匯控（００００５）跌１﹒１５％，報６４﹒７５元；港交所（００３８
８）跌１﹒３６％，報２３２﹒６元；騰訊（００７００）升０﹒４３％，報３２９元；中移動
（００９４１）跌２﹒０１％，報７８﹒２元；友邦保險（０１２９９）升１﹒６７％，報６７
元。
　　十隻升跌幅顯著藍籌股表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中石化　（００３８６）　　　６﹒１６元　　　升２﹒５０％
　　金沙中國（０１９２８）　　３６﹒００元　　　升１﹒８４％
　　申洲國際（０２３１３）　　９３﹒８０元　　　升１﹒７９％
　　友邦保險（０１２９９）　　６７﹒００元　　　升１﹒６７％
　　交通銀行（０３３２８）　　　６﹒３２元　　　升１﹒２８％

　　華潤置地（０１１０９）　　２９﹒８０元　　　跌３﹒２５％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　４３﹒５０元　　　跌３﹒０１％
　　電能實業（００００６）　　５４﹒１０元　　　跌２﹒６１％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　２３﹒７０元　　　跌２﹒０７％
　　中國移動（００９４１）　　７８﹒２０元　　　跌２﹒０１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態10/01/2019
特朗普爭建圍牆 未頒布緊急狀態
生財有道10/01/2019
【豬年運程】蘇民峰：股市入秋見高位，樓市年尾跌定
生財有道09/01/2019
三菱UFJ料中國實際債務水平逾55萬億人幣 花旗：刺激政策空間減少
生財有道09/01/2019
《開市Good Morning》林家亨：吉利約10元估值吸引
FOCUS09/01/2019
【FOCUS】侵侵築牆演講遭窮追 或急盼中美big deal
剖析天下09/01/2019
南韓再加最低工資 企業壓力加重
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】數碼港「聖誕Q版LED光纖燈」

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】香港黃金海岸柏靈頓旅行頸枕

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金