港股遇阻力輕微低開７０點，報２６３９１點

《經濟通通訊社１０日專訊》市場正關注中美雙方在京磋商結果，惟今早中國商務部發文只

交代「雙方積極落實兩國元首重要共識，為解決彼此關切問題奠定了基礎。雙方同意繼續保持密

切聯繫。」被市場解讀為兩者就貿易問題仍未有定論，港股今早輕微低開，連升多日得潤地（０

１１０９）、瑞聲（０２０１８）都略現回吐。

恆生指數開報２６３９１，跌７０點或跌０﹒２７％，主板成交５５﹒２６億元。國指開報

１０３２５點，跌３２點或０﹒３２％。

重磅藍籌股方面，匯控（００００５）跌１﹒１５％，報６４﹒７５元；港交所（００３８

８）跌１﹒３６％，報２３２﹒６元；騰訊（００７００）升０﹒４３％，報３２９元；中移動

（００９４１）跌２﹒０１％，報７８﹒２元；友邦保險（０１２９９）升１﹒６７％，報６７

元。

十隻升跌幅顯著藍籌股表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中石化 （００３８６） ６﹒１６元 升２﹒５０％

金沙中國（０１９２８） ３６﹒００元 升１﹒８４％

申洲國際（０２３１３） ９３﹒８０元 升１﹒７９％

友邦保險（０１２９９） ６７﹒００元 升１﹒６７％

交通銀行（０３３２８） ６﹒３２元 升１﹒２８％



華潤置地（０１１０９） ２９﹒８０元 跌３﹒２５％

瑞聲科技（０２０１８） ４３﹒５０元 跌３﹒０１％

電能實業（００００６） ５４﹒１０元 跌２﹒６１％

蒙牛乳業（０２３１９） ２３﹒７０元 跌２﹒０７％

中國移動（００９４１） ７８﹒２０元 跌２﹒０１％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｕｌ）

