《盤後部署》中美貿談具體內容待公布，港股２６５００好淡分界線

《經濟通通訊社１０日專訊》美國近日吹「鴿風」，道指今年首次連升四日，並一度貼近二

萬四關口，但美國總統特朗普表示與民主黨就停擺問題商討是浪費時間，因此美股升幅收窄，道

指收報２３８７９點，升９１點或０﹒３９％。納指收報６９５７點，升６０點或０﹒８７％。

標普收報２５８４點，升１０點或０﹒４１％。

中美雙方在京就貿易談判未有太大結論，投資者持觀望態度。恆指今早低開後走勢反覆，隨

後國家統計局公布１２月份ＣＰＩ及ＰＰＩ數據低於市場預期，恆指於２６５００關口上落，最

終收報２６５２１點，升５９點或０﹒２２％，成交額９５６﹒６７元。國企指數收報

１０３９４點，升３６點或０﹒３５％。

Ａ股同樣走勢牛皮，上證收報２５３５點，跌９點或０﹒３６％。深證收報７４２８點，跌

１９點或０﹒２６％。



＊聯儲局高官：加息要有耐心＊



眼看美股去年尾表現急轉直下，聯儲局亦開始有反應，繼主席鮑威爾轉勢「放鴿」後，愈來

愈多聯儲局高官都開始表態，認為對加息應該有耐性，甚至有官員呼籲暫停加息。亦有部分官員

則唱反調，認為金融市場對經濟看法過於悲觀，如無意外的話今年可能能加息兩至三次。

其中芝加哥聯儲局主席艾文斯表示，目前美國有空間可以等相關數據出爐再做決定，他認為

目前缺乏證據證明通脹數據高於２％，預料如果下行風險消退，息口可以升到３％至３﹒２５％

之間；亞特蘭大聯儲局主席柏斯蒂則指，對加息「有耐性」是有原因的，因為他被問道下一次會

加息或減息時，他認為經濟首先要有明顯信號，以證明美國並沒有被鎖定在某個政策軌道上。

日前美聯儲公布去年１２月會議紀錄，多位議員都表示，公開市場委員會可能承受得起對進

一步穩固政策有耐心，尤其是在通脹壓力不慍不火的環境下。



＊港股「慢熊」味道甚濃＊



一連三日的中美貿易談判正式完結，惟雙方都未有太多正式公布，中國商務部只表示兩國將

繼續聯手解決紛爭，市場預料雙方人員先向各自的首腦交代內容，隨後數日才正式共同公布談判

內容。因此預料港股將繼續窄幅上落，並以２６５００為好淡分界線，正負約５００點。

從技術圖表顯示，港股近三個月波幅大概約２０００點左右，「慢熊」味道甚濃，對比起

２００７年每月大陰跌幅，恆指從三萬一千點水平跌至一萬點水平，跌幅約三分二為時１２個月

，如以２０１８年初高位３３４８４跌幅三分二計，１１０００水平是為底部，故近一年間只跌

三分一左右，故是次熊市的「陰跌」有可能需面對兩至三年才會見底，因此投資者想撈低需甚有

耐性，等待時機。（ｕｌ）

