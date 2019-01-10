  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/01/2019 17:03

《盤後部署》中美貿談具體內容待公布，港股２６５００好淡分界線

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美國近日吹「鴿風」，道指今年首次連升四日，並一度貼近二
萬四關口，但美國總統特朗普表示與民主黨就停擺問題商討是浪費時間，因此美股升幅收窄，道
指收報２３８７９點，升９１點或０﹒３９％。納指收報６９５７點，升６０點或０﹒８７％。
標普收報２５８４點，升１０點或０﹒４１％。
　　中美雙方在京就貿易談判未有太大結論，投資者持觀望態度。恆指今早低開後走勢反覆，隨
後國家統計局公布１２月份ＣＰＩ及ＰＰＩ數據低於市場預期，恆指於２６５００關口上落，最
終收報２６５２１點，升５９點或０﹒２２％，成交額９５６﹒６７元。國企指數收報
１０３９４點，升３６點或０﹒３５％。
　　Ａ股同樣走勢牛皮，上證收報２５３５點，跌９點或０﹒３６％。深證收報７４２８點，跌
１９點或０﹒２６％。

＊聯儲局高官：加息要有耐心＊

　　眼看美股去年尾表現急轉直下，聯儲局亦開始有反應，繼主席鮑威爾轉勢「放鴿」後，愈來
愈多聯儲局高官都開始表態，認為對加息應該有耐性，甚至有官員呼籲暫停加息。亦有部分官員
則唱反調，認為金融市場對經濟看法過於悲觀，如無意外的話今年可能能加息兩至三次。
　　其中芝加哥聯儲局主席艾文斯表示，目前美國有空間可以等相關數據出爐再做決定，他認為
目前缺乏證據證明通脹數據高於２％，預料如果下行風險消退，息口可以升到３％至３﹒２５％
之間；亞特蘭大聯儲局主席柏斯蒂則指，對加息「有耐性」是有原因的，因為他被問道下一次會
加息或減息時，他認為經濟首先要有明顯信號，以證明美國並沒有被鎖定在某個政策軌道上。
　　日前美聯儲公布去年１２月會議紀錄，多位議員都表示，公開市場委員會可能承受得起對進
一步穩固政策有耐心，尤其是在通脹壓力不慍不火的環境下。
　
＊港股「慢熊」味道甚濃＊

　　一連三日的中美貿易談判正式完結，惟雙方都未有太多正式公布，中國商務部只表示兩國將
繼續聯手解決紛爭，市場預料雙方人員先向各自的首腦交代內容，隨後數日才正式共同公布談判
內容。因此預料港股將繼續窄幅上落，並以２６５００為好淡分界線，正負約５００點。
　　從技術圖表顯示，港股近三個月波幅大概約２０００點左右，「慢熊」味道甚濃，對比起
２００７年每月大陰跌幅，恆指從三萬一千點水平跌至一萬點水平，跌幅約三分二為時１２個月
，如以２０１８年初高位３３４８４跌幅三分二計，１１０００水平是為底部，故近一年間只跌
三分一左右，故是次熊市的「陰跌」有可能需面對兩至三年才會見底，因此投資者想撈低需甚有
耐性，等待時機。（ｕｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道10/01/2019
【小米倒米】小米股價跌穿10元 多間大行削目標價
生財有道10/01/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：小米宜吼反彈沽出止蝕
FOCUS10/01/2019
【FOCUS】貿談「豪買」難掩結構分歧 關注四中全會政策窗口
國際動態10/01/2019
特朗普爭建圍牆 未頒布緊急狀態
生財有道10/01/2019
【豬年運程】蘇民峰：股市入秋見高位，樓市年尾跌定
生財有道09/01/2019
三菱UFJ料中國實際債務水平逾55萬億人幣 花旗：刺激政策空間減少
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】數碼港「聖誕Q版LED光纖燈」

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】香港黃金海岸柏靈頓旅行頸枕

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金