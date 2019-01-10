《經濟通通訊社１０日專訊》評級機構惠譽發出警告，如果美國政府停擺導致觸及債務上限
，並影響制定預算，今年稍後將下調美國的「ＡＡＡ」最高主權評級。
惠譽全球主權評級主管Ｊａｍｅｓ ＭｃＣｏｒｍａｃｋ表示，如果政府停擺持續到３月１
日，意味著將影響數個月後債務上限的問題，將有可能要考慮美國是否達到「ＡＡＡ」的評級要
求。（ｍｎ）
10/01/2019 08:54
《外地經濟》惠譽：美國或因政府停擺及預算問題而被調低最高評級
《經濟通通訊社１０日專訊》評級機構惠譽發出警告，如果美國政府停擺導致觸及債務上限
，並影響制定預算，今年稍後將下調美國的「ＡＡＡ」最高主權評級。
惠譽全球主權評級主管Ｊａｍｅｓ ＭｃＣｏｒｍａｃｋ表示，如果政府停擺持續到３月１
日，意味著將影響數個月後債務上限的問題，將有可能要考慮美國是否達到「ＡＡＡ」的評級要
求。（ｍｎ）
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