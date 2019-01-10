《經濟通通訊社１０日專訊》據外電引述消息人士報道，美國及中國結束面對面貿易磋商，
朝著達成協議取得進展，但最棘手的問題仍留待更高級別的會談來解決。
消息人士稱，雙方在中國進一步採購美國商品與服務以及擴大市場准入等問題上取得進展，
但兩國尚未取得突破性進展，要解決已經擾亂全球市場的貿易戰需要展開更多磋商。
據悉，雙方對降低中國對國內企業的補貼、知識產權保護等棘手問題仍存在分歧，但已為下
一輪的部長級談判鋪平直路，美國貿易代表萊特希澤及中國國務院副總理劉鶴或參加下一輪的部
長級談判。（ｍｎ）
10/01/2019 09:52
【貿易開戰】美中對補貼等議題仍存分歧，留待更高級別會談解決
《經濟通通訊社１０日專訊》據外電引述消息人士報道，美國及中國結束面對面貿易磋商，
朝著達成協議取得進展，但最棘手的問題仍留待更高級別的會談來解決。
消息人士稱，雙方在中國進一步採購美國商品與服務以及擴大市場准入等問題上取得進展，
但兩國尚未取得突破性進展，要解決已經擾亂全球市場的貿易戰需要展開更多磋商。
據悉，雙方對降低中國對國內企業的補貼、知識產權保護等棘手問題仍存在分歧，但已為下
一輪的部長級談判鋪平直路，美國貿易代表萊特希澤及中國國務院副總理劉鶴或參加下一輪的部
長級談判。（ｍｎ）
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