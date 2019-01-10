《經濟通通訊社１０日專訊》南韓總統文在寅表示，第二次美朝首腦會晤及北韓領導人金正
恩訪韓將很快實現，這將是鞏固朝鮮半島和平的轉捩點。
文在寅還在記者會上表示，南韓政府將與美國及國際社會合作，解決朝鮮制裁問題，以便重
新開放開城工業區及金剛山旅遊。（ｍｎ）
10/01/2019 11:15
【朝鮮局勢】文在寅：第二次美朝峰會及金正恩訪韓將很快實現
《經濟通通訊社１０日專訊》南韓總統文在寅表示，第二次美朝首腦會晤及北韓領導人金正
恩訪韓將很快實現，這將是鞏固朝鮮半島和平的轉捩點。
文在寅還在記者會上表示，南韓政府將與美國及國際社會合作，解決朝鮮制裁問題，以便重
新開放開城工業區及金剛山旅遊。（ｍｎ）
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