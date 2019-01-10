【脫歐之後】工黨：若文翠珊脫歐計劃不獲通過，將要求提早大選

《經濟通通訊社１０日專訊》英國工黨黨魁郝爾彬表示，如果首相文翠珊脫歐計劃下周未能

獲得國會通過，工黨將要求舉行大選。

英國國會將在下周二就文翠珊的脫歐計劃進行表決，外界廣泛預期將不會獲得通過。

執政保守黨主席劉易斯批評工黨並無應對脫歐的計劃，只懂在公開場合爭阻撓英國人民要求

脫歐的決定。（ｍｎ）

