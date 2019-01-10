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即市新聞

10/01/2019 09:36

《異動股》小米（０１８１０）挫近８％，遭高盛大削三成半目標

　　《經濟通通訊社１０日專訊》小米集團（０１８１０）創始人雷軍承諾由昨日（９日）起
的一成年內，不出售直接或間接實益擁有的小米股份，惟該股繼上兩個交易日累挫１３﹒８３％
後，現續走低７﹒６４％，報９﹒５５元，盤中低見９﹒４４元；成交約１﹒５２億股，涉資１
３﹒６６億元。
　　另外，該股遭高盛大削目標價，由２４元降至１５﹒８元，評級維持買入；中金亦下調其目
標，由１７元降至１３﹒５元，評級續予買入。
　　小米今日市前９：００ａｍ錄得兩手共１﹒２億股交叉盤，每股造８﹒８元，比上日收市價
低出近１５％，涉資約１０﹒５６億元。
　　現時，恆生指數報２６２７５，跌１８６點或跌０﹒７１％，主板成交７６﹒１７億元。上
證綜合指數報２５４２，跌１點。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　閱文集團（００７７２）　　３６﹒１５０元　　　跌０﹒２８％
　　創夢天地（０１１１９）　　　５﹒９５０元　　　升２﹒２３％
　　雷蛇　　（０１３３７）　　　１﹒０６０元　　　跌０﹒９３％
　　遊萊互動（０２０２２）　　　０﹒２３８元　　　無升跌

　　易鑫集團（０２８５８）　　　１﹒９５０元　　　升０﹒５２％
　　美團點評（０３６９０）　　４５﹒１５０元　　　跌０﹒９９％
　　映客　　（０３７００）　　　１﹒９１０元　　　跌３﹒５４％
　　眾安在綫（０６０６０）　　２５﹒７５０元　　　無升跌
　　指尖悅動（０６８６０）　　　１﹒５８０元　　　升０﹒６４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｍｗ）

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