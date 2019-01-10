《異動股》小米（０１８１０）挫近８％，遭高盛大削三成半目標

《經濟通通訊社１０日專訊》小米集團（０１８１０）創始人雷軍承諾由昨日（９日）起

的一成年內，不出售直接或間接實益擁有的小米股份，惟該股繼上兩個交易日累挫１３﹒８３％

後，現續走低７﹒６４％，報９﹒５５元，盤中低見９﹒４４元；成交約１﹒５２億股，涉資１

３﹒６６億元。

另外，該股遭高盛大削目標價，由２４元降至１５﹒８元，評級維持買入；中金亦下調其目

標，由１７元降至１３﹒５元，評級續予買入。

小米今日市前９：００ａｍ錄得兩手共１﹒２億股交叉盤，每股造８﹒８元，比上日收市價

低出近１５％，涉資約１０﹒５６億元。

現時，恆生指數報２６２７５，跌１８６點或跌０﹒７１％，主板成交７６﹒１７億元。上

證綜合指數報２５４２，跌１點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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閱文集團（００７７２） ３６﹒１５０元 跌０﹒２８％

創夢天地（０１１１９） ５﹒９５０元 升２﹒２３％

雷蛇 （０１３３７） １﹒０６０元 跌０﹒９３％

遊萊互動（０２０２２） ０﹒２３８元 無升跌



易鑫集團（０２８５８） １﹒９５０元 升０﹒５２％

美團點評（０３６９０） ４５﹒１５０元 跌０﹒９９％

映客 （０３７００） １﹒９１０元 跌３﹒５４％

眾安在綫（０６０６０） ２５﹒７５０元 無升跌

指尖悅動（０６８６０） １﹒５８０元 升０﹒６４％

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（ｍｗ）

