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10/01/2019 09:47

《異動股》彩客化學（０１９８６）昨日被洗倉，今反彈近３０％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》彩客化學（０１９８６）昨日跌近７０％，今日反彈現價上升
２９﹒１７％，報１﹒５５元，盤中高見１﹒５９元，成交約９３９萬股，涉資１３５８萬元。
　　　該公司最新公布，留意到公司股份價格近日下跌，暫未得悉固中原因，並澄清該集團運營
正常，管理層對公司未來前景充滿信心。另外，由２０１８年１２月１３日至昨日（９日）期間
，公司以每股４元至５﹒６２元回購約３４６萬股，涉資１７７６萬元。公司其後將註銷已購回
之股份。
　　現時，恆生指數報２６２５０，下跌２１２點或下跌０﹒８０％，主板成交１４４﹒５４億
元。國企指數報１０２９１，下跌６６點或下跌０﹒６４％。
　　上證綜合指數報２５３９，下跌４點或下跌０﹒１９％，成交２１６﹒７０億元人民幣。
　　深證成份指數報７４３８，下跌９點或下跌０﹒１３％，成交１２５﹒７５億元人民幣。

　　十大升幅最大股份：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　彩客化學（０１９８６）　　　１﹒５５元　　　升２９﹒１７％
　　精雅印刷（０８３９１）　　　０﹒２６元　　　升１９﹒８２％
　　中油潔能（０１７５９）　　　３﹒５９元　　　升１３﹒９７％
　　華晨中國（０１１１４）　　　６﹒６８元　　　升　８﹒０９％
　　鄭煤機　（００５６４）　　　３﹒８７元　　　升　７﹒８０％
　　藍鼎國際（００５８２）　　　２﹒８３元　　　升　７﹒６０％
　　蓮和醫療（００９２８）　　　０﹒０８元　　　升　７﹒１４％
　　恆大健康（００７０８）　　１５﹒１６元　　　升　６﹒３１％
　　信義光能（００９６８）　　　２﹒９６元　　　升　６﹒０９％
　　阿里健康（００２４１）　　　６﹒７３元　　　升　５﹒６５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ａｌ）

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