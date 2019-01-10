《異動股》彩客化學（０１９８６）昨日被洗倉，今反彈近３０％

《經濟通通訊社１０日專訊》彩客化學（０１９８６）昨日跌近７０％，今日反彈現價上升

２９﹒１７％，報１﹒５５元，盤中高見１﹒５９元，成交約９３９萬股，涉資１３５８萬元。

該公司最新公布，留意到公司股份價格近日下跌，暫未得悉固中原因，並澄清該集團運營

正常，管理層對公司未來前景充滿信心。另外，由２０１８年１２月１３日至昨日（９日）期間

，公司以每股４元至５﹒６２元回購約３４６萬股，涉資１７７６萬元。公司其後將註銷已購回

之股份。

現時，恆生指數報２６２５０，下跌２１２點或下跌０﹒８０％，主板成交１４４﹒５４億

元。國企指數報１０２９１，下跌６６點或下跌０﹒６４％。

上證綜合指數報２５３９，下跌４點或下跌０﹒１９％，成交２１６﹒７０億元人民幣。

深證成份指數報７４３８，下跌９點或下跌０﹒１３％，成交１２５﹒７５億元人民幣。



十大升幅最大股份：



股份（編號） 現價 變幅

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彩客化學（０１９８６） １﹒５５元 升２９﹒１７％

精雅印刷（０８３９１） ０﹒２６元 升１９﹒８２％

中油潔能（０１７５９） ３﹒５９元 升１３﹒９７％

華晨中國（０１１１４） ６﹒６８元 升 ８﹒０９％

鄭煤機 （００５６４） ３﹒８７元 升 ７﹒８０％

藍鼎國際（００５８２） ２﹒８３元 升 ７﹒６０％

蓮和醫療（００９２８） ０﹒０８元 升 ７﹒１４％

恆大健康（００７０８） １５﹒１６元 升 ６﹒３１％

信義光能（００９６８） ２﹒９６元 升 ６﹒０９％

阿里健康（００２４１） ６﹒７３元 升 ５﹒６５％

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（ａｌ）

