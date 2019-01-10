《異動股》彩客化學（０１９８６）昨日被洗倉，今反彈近３０％

《經濟通通訊社１０日專訊》彩客化學（０１９８６）昨日跌近７０％，今日反彈現價上升
２９﹒１７％，報１﹒５５元，盤中高見１﹒５９元，成交約９３９萬股，涉資１３５８萬元。
該公司最新公布，留意到公司股份價格近日下跌，暫未得悉固中原因，並澄清該集團運營
正常，管理層對公司未來前景充滿信心。另外，由２０１８年１２月１３日至昨日（９日）期間
，公司以每股４元至５﹒６２元回購約３４６萬股，涉資１７７６萬元。公司其後將註銷已購回
之股份。
現時，恆生指數報２６２５０，下跌２１２點或下跌０﹒８０％，主板成交１４４﹒５４億
元。國企指數報１０２９１，下跌６６點或下跌０﹒６４％。
上證綜合指數報２５３９，下跌４點或下跌０﹒１９％，成交２１６﹒７０億元人民幣。
深證成份指數報７４３８，下跌９點或下跌０﹒１３％，成交１２５﹒７５億元人民幣。
十大升幅最大股份：
股份（編號） 現價 變幅
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彩客化學（０１９８６） １﹒５５元 升２９﹒１７％
精雅印刷（０８３９１） ０﹒２６元 升１９﹒８２％
中油潔能（０１７５９） ３﹒５９元 升１３﹒９７％
華晨中國（０１１１４） ６﹒６８元 升 ８﹒０９％
鄭煤機 （００５６４） ３﹒８７元 升 ７﹒８０％
藍鼎國際（００５８２） ２﹒８３元 升 ７﹒６０％
蓮和醫療（００９２８） ０﹒０８元 升 ７﹒１４％
恆大健康（００７０８） １５﹒１６元 升 ６﹒３１％
信義光能（００９６８） ２﹒９６元 升 ６﹒０９％
阿里健康（００２４１） ６﹒７３元 升 ５﹒６５％
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