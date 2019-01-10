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10/01/2019 11:14

【駐京專電】工信部與太保集團簽戰略協議，拓寬產融合作渠道

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》工信部與中國太保集團簽署了戰略合作協
議。協議明確了雙方合作原則和合作領域，進一步拓寬了產融合作渠道，為雙方開展戰略合作創
造了良好的開端。雙方指出，將進一步完善工作協調機制、加強信息交流共享，確保各項合作內
容扎實推進，務求實效。

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