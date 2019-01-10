《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》１月７日至９日，中美雙方在北京舉行經
貿問題副部級磋商，時間由原定的兩天有所增加。中國商務部新聞發言人高峰在例行發布會表示
，討論議題時間長說明雙方態度都是嚴肅認真和坦誠的，雙方都在朝著落實兩國元首重要共識的
方向而努力。
他表示，中美雙方在磋商中落實兩國元首共識，廣泛深入細致的交流，推動解決彼此關切的
問題。全球化的大趨勢沒有改變，中方堅定維護多邊貿易體制。
10/01/2019 16:09
【貿易開戰】商務部：中美磋商延時說明雙方態度嚴肅認真坦誠
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》１月７日至９日，中美雙方在北京舉行經
貿問題副部級磋商，時間由原定的兩天有所增加。中國商務部新聞發言人高峰在例行發布會表示
，討論議題時間長說明雙方態度都是嚴肅認真和坦誠的，雙方都在朝著落實兩國元首重要共識的
方向而努力。
他表示，中美雙方在磋商中落實兩國元首共識，廣泛深入細致的交流，推動解決彼此關切的
問題。全球化的大趨勢沒有改變，中方堅定維護多邊貿易體制。
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