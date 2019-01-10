  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/01/2019 16:09

【貿易開戰】商務部：中美磋商延時說明雙方態度嚴肅認真坦誠

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》１月７日至９日，中美雙方在北京舉行經
貿問題副部級磋商，時間由原定的兩天有所增加。中國商務部新聞發言人高峰在例行發布會表示
，討論議題時間長說明雙方態度都是嚴肅認真和坦誠的，雙方都在朝著落實兩國元首重要共識的
方向而努力。
　　他表示，中美雙方在磋商中落實兩國元首共識，廣泛深入細致的交流，推動解決彼此關切的
問題。全球化的大趨勢沒有改變，中方堅定維護多邊貿易體制。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道10/01/2019
【小米倒米】小米股價跌穿10元 多間大行削目標價
生財有道10/01/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：小米宜吼反彈沽出止蝕
FOCUS10/01/2019
【FOCUS】貿談「豪買」難掩結構分歧 關注四中全會政策窗口
國際動態10/01/2019
特朗普爭建圍牆 未頒布緊急狀態
生財有道10/01/2019
【豬年運程】蘇民峰：股市入秋見高位，樓市年尾跌定
生財有道09/01/2019
三菱UFJ料中國實際債務水平逾55萬億人幣 花旗：刺激政策空間減少
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】數碼港「聖誕Q版LED光纖燈」

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】香港黃金海岸柏靈頓旅行頸枕

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金