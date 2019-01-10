【駐京專電】商務部：去年中俄貿易突破１０００億美元創新高

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰在例行發布會

表示，去年首１１個月中俄雙邊貿易額達到了９７２﹒４億美元，同比增長２７﹒８％。

根據初步統計，截至１２月中旬，中俄貿易額已經突破了１０００億美元大關，創出中俄經

貿史上的歷史新高。中國繼續保持俄羅斯第一大貿易夥伴國的地位。

