《午市前瞻》待中美公布貿易談判實質內容，港股回吐壓力不大

《經濟通通訊社１０日專訊》美股連升四日，但中美在京貿易談判未有具體消息出爐，就算

雙方打「加時賽」，中國商務部只輕微交代雙方保持密切聯繫，市場目前靜觀其變，港股今早輕

微低開７０點，隨後國家統計局公布１２月ＣＰＩ及ＰＰＩ數字低於預期，拖累恆指跌幅擴大，

並曾一度低見２６２１２點，惟午收前跌幅收窄，更見回升，藥品股有追捧，恆指最終午收

２６５５９點，升９７點或０﹒３７％，成交金額５４９﹒０４億元。國企指數午收１０４０５

點，升４７點或０﹒４６％。

內地Ａ股同樣攀上，上證指數午收２５５０點，升５點或０﹒２３％；深證指數午收

７４８７點，升３９點或０﹒５３％。

重磅藍籌股方面，匯控（００００５）跌０﹒６１％，報６５﹒１元；港交所

（００３８８）無升跌，報２３５﹒８元；騰訊（００７００）升０﹒３１％，報３２８﹒６元

；中移動（００９４１）跌１﹒０７％，報７８﹒９５元；友邦保險（０１２９９）升

０﹒７６％，報６６﹒４元。



＊長建售電能股份拖累股價，藥品股急升撐起大市＊



長建（０１０３８）已與配售代理訂立配售協議，以向獨立獲配售人出售電能

（００００６）合共４３８０萬股股份，每股作價５２﹒９３元，涉資２３﹒１８億元。電能跌

１﹒１７％，報５４﹒９元，電能旗下港燈（０２６３８）亦跌１﹒２３％報８﹒０２元。其他

長和系股份方面，長建升０﹒６６％，報６０﹒９元；長和（００００１）跌０﹒２６％，報

７７﹒３元；長實集團（０１１１３）升０﹒７１％，報６４﹒０５元。

藥股方面，中生製藥旗下藥品獲批件可生產，刺激股價漲８﹒２７％，報５﹒５元。而瑞銀

發表報告指，近日與石藥集團（０１０９３）管理層會面時，獲告知該公司對２０１９財年純利

指引為可增長２０％至３０％，石藥股價升８﹒９８％，報１２﹒３８元。其他醫藥相關股方面

，恆大健康（００７０８）升６﹒５９％，報１５﹒２元；國藥控股（０１０９９）無升跌，報

３３元；百濟神州（０６１６０）升１﹒２６％，報８４﹒６５元。

沙特計劃於２月進一步減產，以抵銷美國成品油庫存大增，布蘭特３月原油期貨上漲

２﹒７２美元，或４﹒６３％，收報每桶６１﹒４４美元。三桶油輕微上揚，中石化

（００３８６）升１﹒１６％，報６﹒０８元；中石油（００８５７）升０﹒６％，報５﹒０６

元；中海油（００８８３）升０﹒７９％，報１２﹒８２元。



＊光伏平價上網刺激相關股，宇華發換股債被拋售＊



國家發改委、國家能源局早前發布通知，開展平價上網項目和低價上網試點項目建設，對在

２０２０年底前核准（備案）並開工建設的風電、光伏發電平價上網項目和低價上網項目，部分

光伏及風電股受惠國策而急升，保利協鑫（０３８００）升５﹒２６％，報０﹒５元；金風科技

（０２２０８）升５﹒０４％，報７﹒０８元；陽光能源（００７５７）跌０﹒９６％，報

０﹒１０３元。

宇華教育（０６１６９）發行９﹒４億元於２０２０年到期的可換股債券，所得款項淨額約

９﹒２１億元，擬作收購及一般企業之用，消息拖累股價表現，半日跌６﹒１５％，報

２﹒９元。其他教育股亦被拖累，中教控股（００８３９）升０﹒９６％，報９﹒４２元；楓葉

教育（０１３１７）跌０﹒９６％，報３﹒０９元；中國新華教育（０２７７９）跌

０﹒５２％，報１﹒９元；睿見教育（０６０６８）升０﹒７４％，報２﹒７３元。

花旗最新報告將華晨（０１１１４）評級上調至買入，目標價由５﹒７元上調至７﹒２元，

花旗表示豪華汽車銷量增長以及與寶馬的合資企業彈性銷售增長，華晨幾乎已走過谷底。大行連

日唱好汽車類股份，今日普遍股價上揚，華晨升６﹒８％，報６﹒６元；吉利汽車

（００１７５）升２﹒８９％，報１１﹒４元；比亞迪股份（０１２１１）跌０﹒１％，報４７

﹒９元；長城汽車（０２３３３）升３﹒８２％，報４﹒８９元。



＊黃志陽：ＣＰＩ低過預期，盼政策出台利好食品股＊



中美貿易磋商結束，等待落實公布實質內容。港股今早未有明確方向，不過專家預期短期走

勢仍屬利好。財經評論員黃志陽向《經濟通通訊社》表示，港股可能有另一升浪，目前回吐壓力

不大，待中美公布實質會談內容，港股或可上試２８０００點高位。黃指出，中美在貿易談判上

本來存在非常重大的分歧，但現在能夠完成磋商，縱使中方可能是退讓的一方，但是由於貿易停

戰為市場帶來明朗化，Ａ股市場亦會視之為利好因素。

內地今日公布消費者物價指數並低過預期，但黃分析，食品股雖然最受影響，但見今日多隻

食品股均上漲，相信市場已消化數據，反而市場憧憬內地政策上可能「照顧」到食品股。

至於汽車股方面，他認為，廣汽集團（０２２３８）、華晨汽車等比較傳統的汽車股可以考

慮買入，因為此前已經跌至低位，而吉利汽車目前價位（１１﹒４元）依然較貴。

（ａｌ、ｕｌ）

