【小米倒米】小米（１８１０）股價跌穿１０元，多間大行削目標價

《經濟通通訊社１０日專訊》股份禁售期結束、內地智能手機出貨量下跌，加上遭多間大行

下調目標價，小米（０１８１０）股價仍未止瀉，最新跌４﹒４％，報９﹒８９元，較招股價１

７元跌超過四成。

多項市場數據顯示去年內地智能手機出貨量下跌逾一成。當中，直屬工信部的中國資訊通信

研究院（ＣＡＩＣＴ）表示，去年１２月智能手機出貨量下跌１７％，全年則下跌１５﹒５％，

至約３﹒９億部。

高盛證券最新發表研究報告指，內地及新興市場經濟放緩加劇，加上行業競爭加劇，將小米

２０１８至２０２０年收入預測下調３至１７％，２０１９至２０２０年非通用會計準則純利預

測亦下調１４至１８％，目標價由２４元降至１５﹒８元，降幅３４﹒２％，評級維持「買入」

。

早前德銀及摩通已分別下調其目標價，當中，德銀認為，宏觀環境困難及智能手機市場疲弱

，均為小米盈利帶來下行壓力，將２０１８至２０１９年非通用會計準則純利預測下調３至２７

％，但相信集團在積極管理成本下，下半年有機會復甦。

摩通則指出，小米今年手機銷售疲弱，每個活躍用戶增長有限，互聯網相關收入亦會放緩，

將集團今明兩年盈利預測調低１７至２７％。

小米禁售期於昨日（１月９日）結束，雖然控股股東雷軍承諾未來一年不出售小米股份，惟

小米股價自本周一起節節下挫，截至昨日收市的累計跌幅已達１３﹒５％。（ｃｈ）



表列大行對小米最新評級及目標價：

大行 目標價（元） 評級

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高盛 １５﹒８ 買入

麥格理 １７﹒０ 優於大市

瑞信 １１﹒６ 中性

摩通 １０﹒５ 中性

匯證 １７﹒６６ 買入

大摩 ２０﹒０ 增持

大和 １６﹒０ 優於大市

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