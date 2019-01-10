【企業盈喜】海螺水泥（００９１４）料去年度淨利潤升逾８０％

《經濟通通訊社１０日專訊》海螺水泥（００９１４）（滬：６００５８５）發盈喜，預料

截至去年１２月底止年度淨利潤按年升８０至１００％，主要受惠於於水泥行業供給側結構性改

革的積極影響，市場供求關係持續改善，使產品銷售價格上升，營業收入亦大幅增長。而

２０１７年集團盈利為１５８﹒３５億元人幣（ｃｈ）

