《經濟通通訊社１０日專訊》海螺水泥（００９１４）（滬：６００５８５）發盈喜，預料
截至去年１２月底止年度淨利潤按年升８０至１００％，主要受惠於於水泥行業供給側結構性改
革的積極影響，市場供求關係持續改善，使產品銷售價格上升，營業收入亦大幅增長。而
２０１７年集團盈利為１５８﹒３５億元人幣（ｃｈ）
10/01/2019 16:48
【企業盈喜】海螺水泥（００９１４）料去年度淨利潤升逾８０％
《經濟通通訊社１０日專訊》海螺水泥（００９１４）（滬：６００５８５）發盈喜，預料
截至去年１２月底止年度淨利潤按年升８０至１００％，主要受惠於於水泥行業供給側結構性改
革的積極影響，市場供求關係持續改善，使產品銷售價格上升，營業收入亦大幅增長。而
２０１７年集團盈利為１５８﹒３５億元人幣（ｃｈ）
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