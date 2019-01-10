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10/01/2019 09:40

【本港樓市】去年二手居屋登記史上最少，料今年買賣續低位徘徊

　　《經濟通通訊社１０日專訊》根據土地註冊處最新資料，２０１８年全年二手居屋僅錄
３８８７宗買賣登記，較２０１７年再跌１３％，並創自１９９６年有紀錄以來最少；但去年居
屋成交總值按年僅下跌１％至約１９６﹒４２億元，仍屬有紀錄以來次高。數據亦顯示，去年每
宗居屋二手買賣平均成交金額約５０５﹒３萬元，儘管去年下半年樓價開始回落，惟均價全年仍
錄得約１４﹒６％升幅，並創出歷史新高。

＊今年登記量料維持４０００宗以下＊

　　利嘉閣地產研究部主管陳海潮認為，若今年逾６５００伙新居屋推出市場，勢將凍結大批購
買力，相信會對二手居屋造成一定影響，而且其他資助房屋及私樓上車盤推售亦會與部分二手居
屋客源重疊；另外，中美貿易戰事態發展亦相當關鍵，即使每年２５００個「白居二」配額恆常
化，惟估計實質買家只會選擇「吼位」執平貨，取態較審慎，故料２０１９年全年居屋登記量維
持在４０００宗以下的低位徘徊。
　　陳海潮續稱，去年上半年樓市氣氛暢旺，帶動居屋買賣交投活躍，惟踏入下半年，情況急速
逆轉，受中美貿易戰紛爭惡化，加上政府推出５２折新居屋所影響，二手居屋買賣近乎停頓，拖
累去年全年表現。
　　從各樓價分類中得出，２０１７年居屋成交較集中在價值３００萬至４９９萬元之間，但去
年已上移至４００萬至５９９萬元之間，反映了去年樓價整體上行趨勢；另外，價值５００萬元
至５９９萬元及６００萬元或以上的樓價組別，按年更上升４５％及１﹒３２倍，至１１９０宗
及７９０宗，成為逆市奇葩，印證居屋有價有市。

＊屯門兆康苑成最熱賣屋苑＊

　　從屋苑層面作分析，２０１８年十大活躍成交屋苑當中，共有５個屋苑登記量報跌，跌幅由
８％至１９％不等，其中九龍灣麗晶花園去年錄８５宗買賣登記，按年大減１９％，跌幅最為顯
著，惟成交總值按年減少僅１％至４﹒７３億元。至於上年最熱賣的居屋屋苑為屯門兆康苑，期
內錄１１１宗成交，總值約５﹒１７億元。
　　在去年所有登記個案當中，按最高成交總值計算，以大角咀富榮花園１７座中層Ａ室的
１０６５萬元成交最為矚目，上述單位實用面積約５９２方呎，折合實用呎價約１７９９０元，
打破歷來二手居屋最高價登記紀錄。（ｃｌ）

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