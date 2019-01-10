《再戰明天》英公布１１月國內生產總值，儲局副主席克拉里達講話

《經濟通通訊社１０日專訊》明日（１１日）美聯儲副主席克拉里達發表講話，美國公布通脹

率。



＊美聯儲副主席克拉里達發表講話＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早８：００ａｍ，美聯儲副主席克拉里達在紐約大學

Ｍｏｎｅｙ Ｍａｒｋｅｔｅｅｒｓ論壇發表講話。

明午４：２０ｐｍ，歐洲央行執委莫爾許在一場國際會議發表講話。



＊英國公布１１月國內生產總值＊



在數據方面，明早（１１日）７：５０ａｍ，日本公布國際收支經常帳餘額，料由１３０９

９億日圓跌至５６６３億日圓。８：３０ａｍ，澳洲公布１１月零售銷售，月率料維持於

０﹒３％。

明午１：００ｐｍ，新加坡公布１１月零售銷售（經季節調整），月率料由下滑０﹒４％升

上０﹒６％；年率料由０﹒１降至負２﹒４％。５：３０ｐｍ，英國公布１１月國內生產總值

月率，料維持於０﹒１％。英國１１月工業生產月率料由下滑０﹒６％升上０﹒２％；年率跌幅

料由０﹒８％收窄至０﹒７％。英國１１月服務業指數月率，料由０﹒２％跌至０﹒１％。



＊美國公布通脹率＊



明晚７：００ｐｍ，巴西公布１２月消費者物價指數，月率料由下跌０﹒２１％升上

０﹒１２％；年率料由４﹒０５％跌至３﹒７１％。８：００ｐｍ，印度公布１１月工業生產。

９：３０ｐｍ，美國公布１２月消費者物價指數，月率料由持平降至下滑０﹒１％；年率

料由２﹒２％回落至１﹒９％。



＊高門派業績＊



在本港，明日，優越集團（０１８４１）上市。泛亞國際（０６１２８）和即時科研

（０８１１９）開股東會。

高門集團（０８４１２）派業績。（ｈｏ）

