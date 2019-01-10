《再戰明天》英公布１１月國內生產總值，儲局副主席克拉里達講話

《經濟通通訊社１０日專訊》明日（１１日）美聯儲副主席克拉里達發表講話，美國公布通脹
率。
＊美聯儲副主席克拉里達發表講話＊
在外圍重要經濟活動上，本港時間明早８：００ａｍ，美聯儲副主席克拉里達在紐約大學
Ｍｏｎｅｙ Ｍａｒｋｅｔｅｅｒｓ論壇發表講話。
明午４：２０ｐｍ，歐洲央行執委莫爾許在一場國際會議發表講話。
＊英國公布１１月國內生產總值＊
在數據方面，明早（１１日）７：５０ａｍ，日本公布國際收支經常帳餘額，料由１３０９
９億日圓跌至５６６３億日圓。８：３０ａｍ，澳洲公布１１月零售銷售，月率料維持於
０﹒３％。
明午１：００ｐｍ，新加坡公布１１月零售銷售（經季節調整），月率料由下滑０﹒４％升
上０﹒６％；年率料由０﹒１降至負２﹒４％。５：３０ｐｍ，英國公布１１月國內生產總值
月率，料維持於０﹒１％。英國１１月工業生產月率料由下滑０﹒６％升上０﹒２％；年率跌幅
料由０﹒８％收窄至０﹒７％。英國１１月服務業指數月率，料由０﹒２％跌至０﹒１％。
＊美國公布通脹率＊
明晚７：００ｐｍ，巴西公布１２月消費者物價指數，月率料由下跌０﹒２１％升上
０﹒１２％；年率料由４﹒０５％跌至３﹒７１％。８：００ｐｍ，印度公布１１月工業生產。
９：３０ｐｍ，美國公布１２月消費者物價指數，月率料由持平降至下滑０﹒１％；年率
料由２﹒２％回落至１﹒９％。
＊高門派業績＊
在本港，明日，優越集團（０１８４１）上市。泛亞國際（０６１２８）和即時科研
（０８１１９）開股東會。
高門集團（０８４１２）派業績。（ｈｏ）