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即市新聞

10/01/2019 18:41

《再戰明天》英公布１１月國內生產總值，儲局副主席克拉里達講話

　《經濟通通訊社１０日專訊》明日（１１日）美聯儲副主席克拉里達發表講話，美國公布通脹
率。

＊美聯儲副主席克拉里達發表講話＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明早８：００ａｍ，美聯儲副主席克拉里達在紐約大學
Ｍｏｎｅｙ　Ｍａｒｋｅｔｅｅｒｓ論壇發表講話。
　　明午４：２０ｐｍ，歐洲央行執委莫爾許在一場國際會議發表講話。

＊英國公布１１月國內生產總值＊

　　在數據方面，明早（１１日）７：５０ａｍ，日本公布國際收支經常帳餘額，料由１３０９
９億日圓跌至５６６３億日圓。８：３０ａｍ，澳洲公布１１月零售銷售，月率料維持於
０﹒３％。
　　明午１：００ｐｍ，新加坡公布１１月零售銷售（經季節調整），月率料由下滑０﹒４％升
上０﹒６％；年率料由０﹒１降至負２﹒４％。５：３０ｐｍ，英國公布１１月國內生產總值　
月率，料維持於０﹒１％。英國１１月工業生產月率料由下滑０﹒６％升上０﹒２％；年率跌幅
料由０﹒８％收窄至０﹒７％。英國１１月服務業指數月率，料由０﹒２％跌至０﹒１％。　

＊美國公布通脹率＊
　
　　明晚７：００ｐｍ，巴西公布１２月消費者物價指數，月率料由下跌０﹒２１％升上
０﹒１２％；年率料由４﹒０５％跌至３﹒７１％。８：００ｐｍ，印度公布１１月工業生產。
　　９：３０ｐｍ，美國公布１２月消費者物價指數，月率料由持平降至下滑０﹒１％；年率　
料由２﹒２％回落至１﹒９％。

＊高門派業績＊

　　在本港，明日，優越集團（０１８４１）上市。泛亞國際（０６１２８）和即時科研
（０８１１９）開股東會。
　　高門集團（０８４１２）派業績。（ｈｏ）

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