《小傳日記》中美會談無驚喜，魚缸表現即漏氣

《小傳日記》噚日（９日）神州同花旗國就經貿問題嘅會談結束，隔晚有消息話神州會加大

採購花旗國嘅商品同服務，不過具體係點雙方未有公布，隔晚花旗國魚缸都表現克制，道指升

９１點，報２３８７９點，四漲升幅達１１９２點，幅度逾５巴仙；標普指收漲１０點，報

２５８４點；納指走高６０點，報６９５７點。

嚟到今朝早（１０日）神州方面公布，都只係話「雙方會繼續保持密切聯繫」，而且就咁睇

似乎暫時神州讓步比較多，加上有消息話最棘手嘅企業補貼同知識產權保護等問題仍然又未解決

，所以今日香江呢邊繼續好淡爭持，朝早低開７０點報２６３９１點，仲試過唔見２５０點低見

２６２１２點失守百天線嘅位置，但之後幾隻跌到殘晒嘅車股同醫藥股見資金撈底，加上平保

（０２３１８）發力，魚缸試過最多倒升１２６點見２６５８８點，但缸友睇嚟經歷咗上年跌市

之後都變得好謹慎小心，魚缸隨後表現都係反反覆覆，最終全日只係升５９點報２６５２１點，

力守百天線（約２６４１９點），主板成交逾９５６億銀少咗約１５巴仙。國貨就收報

１０３９４升３６點。

神州方面就麻麻，上證收報２５３５，跌９點，成交逾１３２６億人仔。



＊大象見回吐平保表現好，長建突出售電能股價愁＊



大隻藍戰士方面，部分都要回吐噚日升幅，ＱＱ（００７００）唔入圍神州首批８４個嘅遊

戲版號名單，今日表現同魚缸一樣反覆，最終全日升半巴仙，報３２９銀；另一邊廂，大象

（００００５）就畀法興削目標價，「他屐」由６９﹒６１銀到６８﹒５９銀，但就維持

「ｈｏｌｄ貨」評級，今日唔見１巴仙，收報６４﹒８銀；ＡＩＡ（０１２９９）就抽高逾１巴

仙，報６６﹒８銀；生發發（００３８８）唔見近１巴仙，報２３４銀；平保表現就最叻，升逾

１巴仙報６９﹒１，曾高見６０﹒９銀，差１毫子就掂到７０銀關口位！

長和系近排終於都多返啲新聞，之前先話淡馬錫有意出售屈臣氏股權，今日由小小超揸旗嘅

長建（０１０３８）亦有行動，將手上六號仔電能（００００６）逾２巴仙嘅股權以逾２３億出

售，均價５２﹒９３銀，電能今日股價唔見成２巴仙，穿十天線（約５４﹒５１５元）同廿天線

（約５４﹒３８５元），今日收報５４﹒４銀，而長建就升近１巴仙，報６０﹒９銀。長和

（００００１）唔見半巴仙，分別報７７﹒１銀。長實（０１１１３）回吐近１巴仙，報

６３﹒１５銀。



＊吉利未再上廣汽先急漲，石藥保增長股價表現強＊



幾隻砵砵車之前因賣車數據麻麻而大跌，不過隨住缸友們大炒神州政策面嘅消息，股價近日

已經開始反彈。幾間大行都加多幾句，其中大和話神州售車表現雖然差，但係覺得吉利

（００１７５）同廣汽（０２２３８）嘅估值吸引，重申兩者嘅「買貨」評級，「他屐」分別睇

１３銀同１１﹒６銀，不過同人唔同命，今日廣汽大升７巴仙，報８﹒４２銀；吉利稍為回吐返

噚日嘅升幅，跌近１巴仙報１１銀。另外，華晨（０１１１４）跟升近６巴仙，報６﹒５２銀；

北汽（０１９５８）升逾４％，報４﹒５７銀；長汽（０２３３３）亦踢高逾４巴仙，報

４﹒９２銀；比亞迪（０１２１１）斯人獨憔悴唔見近２巴仙，報４７﹒０５銀。

超跌反彈嘅除咗一眾汽車股仲有堆醫藥股，雖然受帶量採購影響，但石藥（０１０９３）表

示今年仍然可以有二成到三成嘅純利增長，主要因為旗下藥物恩必普（ＮＢＰ）收入增長可觀，

今日飆升近８巴仙報１２﹒２２銀。街坊中生製藥（０１１７７）亦因為抗感染藥獲批件而再炒

上，全日急升近１２巴仙報５﹒６７銀，兩個包辦表現最佳藍戰士頭兩位，叻！四環醫藥

（００４６０）升約７巴仙，報１﹒５４銀；麗珠醫藥（０１５１３）升逾４巴仙，報

２２﹒１５銀；石四藥（０２００５）踢高５巴仙，報５﹒８６銀；綠葉製藥（０２１８６）亦

升逾３巴仙，報５﹒４８銀。



＊阿爺再出手光伏股唔愁，花旗籲購買建滔表現佳＊



阿爺一聲令下推平價上網政策，魚缸入面啲光伏、風電佬全線起飛，有分析話咁可以加速新

能源成本下降，提升無補貼項目嘅投資收益，今日信義光能（００９６８）急彈近９巴仙，報

３﹒０４銀。保利協鑫能源（０３８００）都唔弱升逾４巴仙，報０﹒４９５銀。金風科技

（０２２０８）跟升逾５巴仙，報７﹒１１銀。

國家發改委出台促進汽車、家電嘅措施依然影響魚缸，花旗話建滔積層板（０１８８８）可

以受惠相關政策，加上估值吸引，所以將佢「他屐」升到到９﹒５銀，評級至「買貨」，今日缸

友聽到當然齊齊買，建滔積層板急飆一成三，報７﹒７３銀，連帶阿媽建滔集團（００１４８）

都升４巴仙，報２４﹒４銀。家電股方面，海爾電器（０１１６９）再炒高逾２巴仙，報

２０﹒５５銀；創維數碼（００７５１）升近２巴仙，報１﹒９１銀；海信家電（００９２１）

就跌約１巴仙，報６﹒５４銀。



＊舜宇數據好缸友低位撈，旺旺六連霸萬洲靠穩打＊



舜宇（０２３８２）公布咗手機鏡頭嘅出貨量，好彩都按年升逾四成，所以今日缸友都好

Ｂｕｙ佢，加上之前股價低殘，今日舜宇再彈逾５巴仙，報６６﹒９５銀。不過，小米

Ｂｕｙ佢，加上之前股價低殘，今日舜宇再彈逾５巴仙，報６６﹒９５銀。不過，小米

（０１８１０）就無咁好彩，雖然主席雷軍已經承諾一年內唔走貨，但缸友有理無理再掟貨，今

朝就創咗上市新低９﹒４４銀，最後都未止到血跌近４巴仙，報９﹒９７銀。中興

（００７６３）就升１巴仙，報１５﹒４２銀。瑞聲（０２０１８）就再跌近２巴仙，報４４銀

。

食品內需股普遍都有擁躉。旺旺（００１５１）升３巴仙報６﹒２３銀，連升咗六日累漲近

１９巴仙，勁！統一企業（００２２０）升近３巴仙，報６﹒３４銀。康師傅（００３２２）漲

逾２巴仙，報１０銀。潤啤（００２９１）走高逾１巴仙，報２６﹒３５銀。萬洲

（００２８８）可能因為大家都唔太敢食豬仔，只升兩格報６﹒５１銀。請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

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