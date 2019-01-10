中生製藥飆１１％，港股反覆漲５９點收２６５２１五連升



《經濟通通訊社１０日專訊》中美經貿副部級磋商今日落幕，市場憧憬有好消息出爐，惟內

地去年１２月ＣＰＩ及ＰＰＩ數據均低於預期，限制大市升勢。恆指今日反覆造好，午後一度升

逾百點，最終收市升５９點，力守１００天線，連升五日，累漲逾１４００點。

恆指今早低開７０點，隨後受累於內地經濟數據疲弱，跌幅一度擴大至２４９點低見

２６２１２點。不過，醫藥股午後升勢持續，帶動大市回升至最多１２５點，高見２６５８８點

，最終收市升５９點或升０﹒２２％，報２６５２１，力守百天線（約２６４１９點），主板成

交９５６﹒６７億元，比上日減少１５﹒１４％。恆指目前已連升第五日，累漲１４５７點，升

幅達５﹒８１％。

國企指數全日收報１０３９４點，升０﹒３５％或升３６點。

滬綜指則軟０﹒３６％，收２５３５﹒１０，成交１３２６﹒９２億元人民幣。

重磅股個別發展，匯控（００００５）滑１﹒０７％，報６４﹒８元；港交所

（００３８８）低收０﹒７６％，報２３４元；中移動（００９４１）微跌０﹒０６％，報

７９﹒７５元。友邦（０１２９９）及騰訊（００７００）則向上，分別走高１﹒３７％及

０﹒４３％，報６６﹒８元及３２９元。



＊醫藥雙雄冠藍籌，人幣急彈鐵鳥吼＊



中生製藥（０１１７７）旗下藥品獲批件可生產，刺激股價飆升１１﹒６１％，報５﹒６７

元，創一個月高。石藥（０１０９３）料今年純利增長兩至三成，股價亦抽升７﹒５７％，報

１２﹒２２元。兩股為升幅最大兩隻藍籌。藥明生物（０２２６９）走高６﹒７９％，報

５８﹒２元。

國際油價連升第八日，「三桶油」普遍繼續上升。中石化（００３８６）攀升１﹒３３％，

報６﹒０９元。中海油（００８８３）彈０﹒７９％，報１２﹒８２元。中石油（００８５７）

則無起跌，報５﹒０３元。

中國商務部指，中美雙方已為解決彼此關切問題奠定基礎，雙方同意繼續保持密切聯繫，帶

動人民幣匯率今日上演大反彈，在岸及離岸人民幣均升破６﹒８０水平，重上６﹒７９。消息蓋

過油價續升對中資航空股的利淡，三大航空股齊齊高飛約１％，東航（００６７０）收４﹒４３

元，南航（０１０５５）報５﹒０６元，國航報６﹒７４元。



＊政策利好光伏股，長建沽電能股權＊



內地促風電、光伏發電平價上網，帶動相關股份上升。信義光能（００９６８）勁彈

８﹒９６％，報３﹒０４元。保利協鑫能源（０３８００）走高４﹒２１％，報０﹒４９５元。

龍源電力（００９１６）漲３﹒３３％，報５﹒５８元。

長建（０１０３８）出售約２％電能（００００６）股份，每股作價５２﹒９３元，較昨日

收市價折讓４﹒７％。長建隨市升０﹒６６％，報６０﹒９元；電能則軟２﹒０７％，報

５４﹒４元，為跌幅最大恆指成分股。長實集團（０１１１３）滑０﹒７１％，報６３﹒１５元

。長和（００００１）收低０﹒５２％，報７７﹒１元。

小米（０１８１０）股份禁售期上日屆滿，股價仍未止跌。繼上日挫近７％後，今日再走低

３﹒５８％，報９﹒９７元。（ｋｌ）

