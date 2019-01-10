【答問大會】議員質疑不檢控梁振英，林鄭︰檢控工作由律政司負責

《經濟通通訊社１０日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會答問大會，被問到ＵＧＬ事件不

檢控梁振英一事時，指檢控工作由律政司負責，不受任何人干涉，亦不受行政長官干涉；重申自

己並無介入律政司司長鄭若驊決定不作出檢控的過程。（ｙｎ）（ｚｚ）

