《經濟通通訊社１０日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會答問大會，民建聯立法會議員葛
珮帆關注垃圾徵費後，會造成非法棄置等問題。林鄭月娥指，推動環保政策最大的困難，是要市
民作出生活上的改變，惟要有付出才能保護地球。她認同每次推出環保政策初期，都會有問題出
現，但都要開步去做。
葛珮帆追問，政府會否成立專責小組推動政策，林鄭月娥回應指，現時已有跨部門小組負責
回收業的事宜，可以利用這個常設架構跟進固體廢物徵費。（ｃｗ）
10/01/2019 11:18
【答問大會】林鄭：推環保政策最大困難是要市民願作生活上的改變
《經濟通通訊社１０日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會答問大會，民建聯立法會議員葛
珮帆關注垃圾徵費後，會造成非法棄置等問題。林鄭月娥指，推動環保政策最大的困難，是要市
民作出生活上的改變，惟要有付出才能保護地球。她認同每次推出環保政策初期，都會有問題出
現，但都要開步去做。
葛珮帆追問，政府會否成立專責小組推動政策，林鄭月娥回應指，現時已有跨部門小組負責
回收業的事宜，可以利用這個常設架構跟進固體廢物徵費。（ｃｗ）
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