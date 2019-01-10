【答問大會】林鄭：有土地我們會義不容辭地建公營房屋

《經濟通通訊社１０日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會答問大會。建制派何君堯提出重

置臨時房屋做過渡。林鄭月娥明言，「有地我們會義不容辭建公營房屋」，至於臨時性房屋的措

施，則會與一些非政府機構合作。（ｃｗ）

