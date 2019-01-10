【答問大會】林鄭指公務員利益申報有明文制度，惟無回應有否更變

《經濟通通訊社１０日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會答問大會。熱血公民鄭松泰指，

律政司早前決定不起訴前特首梁振英的決定的理據，與梁振英在競選時的一句「沒有利益輸送就

不用利益申報」相近，質疑政府是否接納梁振英的標準，作為公務員利益申報的指引。林鄭月娥

指不會再就事件加以評論，但指鄭松泰是扭曲了律政司聲明的內容。她又指，公務員的利益申報

，是有整套的文件和制度，當局願意讓他查閱。（ｃｗ）

