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10/01/2019 11:52

【答問大會】林鄭指公務員利益申報有明文制度，惟無回應有否更變

　　《經濟通通訊社１０日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會答問大會。熱血公民鄭松泰指，
律政司早前決定不起訴前特首梁振英的決定的理據，與梁振英在競選時的一句「沒有利益輸送就
不用利益申報」相近，質疑政府是否接納梁振英的標準，作為公務員利益申報的指引。林鄭月娥
指不會再就事件加以評論，但指鄭松泰是扭曲了律政司聲明的內容。她又指，公務員的利益申報
，是有整套的文件和制度，當局願意讓他查閱。（ｃｗ）

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