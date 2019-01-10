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即市新聞

10/01/2019 15:33

【香港政情】林子健案押後至下月１８日進行結案陳詞

　　《經濟通通訊社１０日專訊》民主黨成員林子健２０１７年報稱在油麻地被內地人員擄走，
並被拳打及將釘書釘打在他的大腿上。惟其後被控「明知地向警員虛報有人犯罪」控罪，案件在
西九龍裁判法院審理。法庭今日決定將案件押後至２月１８日，屆時讓控辯雙方進行結案陳詞。
　　昨日（１０日）法醫在庭上作供時表示，林子健大腿上的釘書釘傷勢對稱，屬自殘傷勢的機
會較高，控方亦質疑該傷勢需要林子健合作、不掙扎。辯方傳召專家證人作供，專家對此表示同
意，但指若被告被人壓制亦有可能。他又指，林子健的大腿有紅點，傷痕並非完全對稱，可以顯
示林子健或有掙扎移動。至於控方所指的釘書釘大腿的痛楚較用刀鎅大腿小，專家證人指是「橙
與蘋果比較」，因人人的痛覺不同，不能一概而論。
　　專家證人又指，林子健肚皮上的傷痕或在２４小時後拍攝，認為是中度程度的傷勢，不只是
發紅而是瘀傷，不同意控方所指屬輕微。
　　辯方又傳召林子健修讀博士學位時的指導老師龔立人作品格證人，龔立人指，被告充滿正義
感，亦有向他提及間中會與內地人士接觸，包括收到國安電話，恐嚇他不要將足球員美斯的簽名
交給劉霞，但他當時不相信，因此以嬉笑方式應對，並叫對方不用太擔心。（ｃｗ）（ｚｚ）

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