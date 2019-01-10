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10/01/2019 16:21

【答問大會】林鄭指立會支持調高長者綜援年齡，跨黨派轟說法不公

　　《經濟通通訊社１０日專訊》行政長官林鄭月娥今日出席立法會答問大會時，指調高長者綜
援年齡資格已在去年的《財政預算案》載列，議員亦都有份批准，因此她對現時議員提出反對感
到「驚訝」。跨黨派議員均對此表示不滿，批評林鄭月娥的說法不公。
　　社福界立法會議員邵家臻斥林鄭月娥將立法會議員支持通過《財政預算案》，等同同意調高
長者綜援申請年齡的說法，是「拉全部議員落水」，企圖將惡政責任推卸給議員。由於議員無權
就《財政預算案》提出有關增加政府公共開支的修訂，因此議員並無權力阻止政府收緊長者綜援
的資格。但他會聯同社工組織聯署，去信林鄭月娥要求擱置計劃。
　　工黨立法會議員張超雄承認當時看漏相關字眼，但他曾於立法會福利事務委員會中，提出要
求擱置提高領取長者綜援的年齡，並且得到通過，這顯示立法會對此政策已表明了清晰立場。
　　民建聯副主席陳克勤指，政府將調高長者綜援申請年齡的安排，在預算案中綑綁其他開支，
做法並不公道，他們由於不想出現「財政懸崖」才支持通過《財政預算案》；同黨的梁志祥芍林
鄭月娥的說法感到強烈不滿，指該黨聯由去年開始已多次去信勞工及福利局，又提出質詢，表達
對有關安排的不滿，上星期亦公開反對安排，會再次約見財政司司長陳茂波，要求政府更正。他
又批評政府未有再諮詢福利事務委員會就實施安排，會要求福利事務委員會，邀請政府諮詢委員
會意見。（ｃｗ）

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