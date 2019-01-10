《神州經脈》ＰＰＩ逾兩年低通縮風險增，滬指偏軟，人幣５個月高

《神州經脈》內地經濟數據遜預期，去年１２月ＰＰＩ同比漲０﹒９％，遠遜於市場預期的

１﹒６％，同比增速創２０１６年９月以來最低。去年１２月ＣＰＩ同比上漲１﹒９％，低於市

場預期的２﹒１％，同比漲幅創６個月最低。

中美副部級經貿磋商結束，雙方都表態會面俱成效，惟尚未見實質成果公布，加上內地經濟

數據疲軟下，股市表現無力。滬綜指全日升跌交替，最終軟０﹒３６％，報２５３５﹒１點，深

成指軟０﹒２６％，報７４２８﹒６１點，創業板指則跌０﹒２８％，報１２５８﹒９９點。

人行連續第四個交易日停逆回購，今日淨回籠７００億元（人民幣．下同），連續４日淨回

籠３０００億元。人行行長易綱預告１月下旬實施首次定向中期借貸便利（ＴＭＬＦ）操作。兩

市全日成交３１３４億元，較上日成交減少１７﹒４％。



＊ＰＰＩ逾兩年低通縮風險增，券商倡減稅降息＊



中國去年１２月ＣＰＩ及ＰＰＩ數據均低於預期，其中ＣＰＩ同比漲１﹒９％，低於市場預

期的２﹒１％，創半年低位，２０１８年全年ＣＰＩ同比漲２﹒１％。另外，去年１２月ＰＰＩ

同比僅上漲０﹒９％，遠低於市場預期的１﹒６％，並創出２０１６年９月以來，逾兩年新低，

２０１８年全年ＰＰＩ同比上漲３﹒５％。

分析認為，在內外需求放緩壓力加大下，料今年ＣＰＩ或回落到２％以下，而ＰＰＩ更會重

現月度負增長，工業領域通縮將在時隔兩年後再次出現，呼籲須警惕「債務－通縮」風險，未來

財政、貨幣政策需齊發力，建議減稅盡快落地，而降息應提上議事日程。

有券商更提出政府及市場應降低通脹目標，上海證券認為中國應力促通脹運行在２％下方，

合適的水平應該在０﹒５％－１﹒５％之間，維持偏低通脹水平，不僅可以提高社會對經濟轉型

期間的偏弱經濟容忍度，而且可以加速中國經濟的「出清」。至於ＰＰＩ方面，交行及中原銀行

均估計年內ＰＰＩ會重現負增長，全年ＰＰＩ料增長０﹒７％，較去年的３﹒５％進一步滑落。

在通縮風險增加及經濟下行壓力加大下，大摩華鑫證券認為，未來３個月內政府將適度加大

貨幣政策寬鬆力度支持基建補短板，這將有利於穩增長政策的實現，而財政政策發力或要等到兩

會後的第二季度。



＊商務部指就購買美農產品認真討論＊



１月７日至９日，中美雙方在北京舉行經貿問題副部級磋商，今天早上商務部的聲明當中提

到雙方就貿易和結構性問題進入深行廣泛細緻的交流。中國商務部新聞發言人高峰在例行發布會

表示，結構性問題是此次磋商的重要內容，雙方在這個領域的磋商是有進展的，增加了相互理解

，也為解決相互關切問題奠定了基礎。

他表示，此次中美經貿磋商，雙方工作團隊按照兩國元首達成的共識，廣泛、深入、細緻的

交換了意見，下一步雙方團隊將繼續共同努力，按原定計劃推進工作。

關於購買美國農產品的問題，他表示，貿易問題是此次磋商的內容，雙方就此進行了認真的

討論。

對於國務院副總理劉鶴是否將去美國進行下一輪談判，以及下一步中美貿易談判安排，他表

示，雙方保持密切聯繫。



＊商務部稱特斯拉上海設廠助推進中國新能源車發展＊



中國商務部新聞發言人高峰在例行發布會表示，特斯拉是進一步擴大對外開放，見證者和受

益者，作為新能源汽車企業的領先的企業，特斯拉在上海設廠有助於推進中國新能源汽車行業的

發展，推動產業的結構升級，將為國內消費者帶來更多購車的選擇，滿足多樣化、多層次的汽車

消費需求。

他表示，當前中國汽車市場進入需求多元、結構優化的新的發展階段，總體上由實用型消費

向品質化消費轉變，對新能源汽車等汽車產品有著巨大的市場需求，中國歡迎世界各國相關的企

業來華投資興業共享中國汽車發展機遇。



＊在岸人幣大漲５０５點子創逾５個月高＊



人民幣匯價今日爆發攀升，今天一舉升穿６﹒８０元關鍵技術位，再而更一度收復６﹒７９

及６﹒７８關。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１６０點後，升幅只輕微收窄至６﹒８２４０

日內低。其後便迎來復仇式反彈，先後攻破６﹒８１、６﹒８０、６﹒７９關，更在收盤前升穿

６﹒７８關，高見６﹒７７６２。終報６﹒７８２５，較上個交易日４時３０分收盤價大漲５０

５點子，為２０１８年７月２６日以來新高。

而離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）在在岸開盤後一度低見６﹒８２４４，盤中與在岸雙雙政破

多個關口，但未能升至６﹒７７水平，只高見６﹒７８０５。現報６﹒７８６７。

招商銀行認為，目前美元指數下跌，中美談判氣氛樂觀，去年驅動人民幣貶值的兩個因素都

有了變化，促使今天人民幣匯率反彈。

美銀美林在人民幣稍早時指出，短期來看市場定價和倉位變化都指向積聚的人民幣升值動能

，預計若中美貿易磋商達成協議，人民幣或有望漲至６﹒６５元。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒８１６０，較上個交易日大幅上調３６６點子，為

２０１８年８月３０日以來，逾４個月新高。（ｂｉ）

