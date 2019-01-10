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10/01/2019 08:27

【國務會議】李克強：再推小微企減稅措施，９月前發逾萬億地方債

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》國務院總理李克強９日主持召開國務院常
務會議，決定再推出一批針對小微企業的普惠性減稅措施，預計每年可再為小微企業減負約
２０００億元（人民幣．下同）；部署加快發行和用好地方政府專項債券，力爭９月底前完成發
行人大授權提前下達的１﹒３９萬億元地方債，支持在建工程及補短板項目建設並帶動消費擴大


＊可再為小微企業減負約２０００億元＊

　　會議決定，對小微企業推出一批新的普惠性減稅措施：
　　一是大幅放寬可享受企業所得稅優惠的小型微利企業標準，同時加大所得稅優惠力度，對小
型微利企業年應納稅所得額不超過１００萬元、１００萬元到３００萬元的部分，分別減按２５
％、５０％計入應納稅所得額，使稅負降至５％和１０％。調整後優惠政策將覆蓋９５％以上的
納稅企業，其中９８％為民營企業。
　　二是對主要包括小微企業、個體工商戶和其他個人的小規模納稅人，將增值稅起徵點由月銷
售額３萬元提高到１０萬元。
　　三是允許各省（區、市）政府對增值稅小規模納稅人，在５０％幅度內減徵資源稅、城市維
護建設稅、印花稅、城鎮土地使用稅、耕地佔用稅等地方稅種及教育費附加、地方教育附加。
　　四是擴展投資初創科技型企業享受優惠政策的範圍，使投向這類企業的創投企業和天使投資
個人有更多稅收優惠。
　　五是為彌補因大規模減稅降費形成的地方財力缺口，中央財政將加大對地方一般性轉移支付
。上述減稅政策可追溯至今年１月１日，實施期限暫定三年，預計每年可再為小微企業減負約２
０００億元。
　
＊９月前完成發行１﹒３９萬億元地方債＊
　
　　會議指出，落實好日前宣布的全面降準措施，繼續實施穩健的貨幣政策，堅持不搞「大水漫
灌」，適時預調微調，緩解民營企業、小微企業融資難融資貴，保證市場流動性合理充裕，促進
擴大就業和消費。同時，要加快地方政府專項債券發行使用進度。
　　會議決定，一是對已經全國人大授權提前下達的１﹒３９萬億元地方債要盡快啟動發行。抓
緊確定全年專項債分配方案，力爭９月底前基本發行完畢。
　　二是更好發揮專項債對當前穩投資促消費的重要作用。專項債募集資金要優先用於在建項目
，防止「半拉子」工程，支持規劃內重大項目及解決政府項目拖欠工程款等。在具備施工條件的
地方抓緊開工一批交通、水利、生態環保等重大項目，盡快形成實物工作量。暫不具備條件的地
方也要抓緊開展備料等前期工作。
　　三是貨幣信貸政策要配合專項債發行及項目配套融資，引導金融機構加強金融服務，保障重
大項目後續融資。
　　四是規範專項債管理，落實償還責任，嚴控地方政府隱性債務。
　　會議並聽取保障農民工工資支付情況匯報，部署做好治欠保支工作。

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