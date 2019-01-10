【國務會議】李克強：再推小微企減稅措施，９月前發逾萬億地方債

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》國務院總理李克強９日主持召開國務院常

務會議，決定再推出一批針對小微企業的普惠性減稅措施，預計每年可再為小微企業減負約

２０００億元（人民幣．下同）；部署加快發行和用好地方政府專項債券，力爭９月底前完成發

行人大授權提前下達的１﹒３９萬億元地方債，支持在建工程及補短板項目建設並帶動消費擴大

。



＊可再為小微企業減負約２０００億元＊



會議決定，對小微企業推出一批新的普惠性減稅措施：

一是大幅放寬可享受企業所得稅優惠的小型微利企業標準，同時加大所得稅優惠力度，對小

型微利企業年應納稅所得額不超過１００萬元、１００萬元到３００萬元的部分，分別減按２５

％、５０％計入應納稅所得額，使稅負降至５％和１０％。調整後優惠政策將覆蓋９５％以上的

納稅企業，其中９８％為民營企業。

二是對主要包括小微企業、個體工商戶和其他個人的小規模納稅人，將增值稅起徵點由月銷

售額３萬元提高到１０萬元。

三是允許各省（區、市）政府對增值稅小規模納稅人，在５０％幅度內減徵資源稅、城市維

護建設稅、印花稅、城鎮土地使用稅、耕地佔用稅等地方稅種及教育費附加、地方教育附加。

四是擴展投資初創科技型企業享受優惠政策的範圍，使投向這類企業的創投企業和天使投資

個人有更多稅收優惠。

五是為彌補因大規模減稅降費形成的地方財力缺口，中央財政將加大對地方一般性轉移支付

。上述減稅政策可追溯至今年１月１日，實施期限暫定三年，預計每年可再為小微企業減負約２

０００億元。



＊９月前完成發行１﹒３９萬億元地方債＊



會議指出，落實好日前宣布的全面降準措施，繼續實施穩健的貨幣政策，堅持不搞「大水漫

灌」，適時預調微調，緩解民營企業、小微企業融資難融資貴，保證市場流動性合理充裕，促進

擴大就業和消費。同時，要加快地方政府專項債券發行使用進度。

會議決定，一是對已經全國人大授權提前下達的１﹒３９萬億元地方債要盡快啟動發行。抓

緊確定全年專項債分配方案，力爭９月底前基本發行完畢。

二是更好發揮專項債對當前穩投資促消費的重要作用。專項債募集資金要優先用於在建項目

，防止「半拉子」工程，支持規劃內重大項目及解決政府項目拖欠工程款等。在具備施工條件的

地方抓緊開工一批交通、水利、生態環保等重大項目，盡快形成實物工作量。暫不具備條件的地

方也要抓緊開展備料等前期工作。

三是貨幣信貸政策要配合專項債發行及項目配套融資，引導金融機構加強金融服務，保障重

大項目後續融資。

四是規範專項債管理，落實償還責任，嚴控地方政府隱性債務。

會議並聽取保障農民工工資支付情況匯報，部署做好治欠保支工作。

