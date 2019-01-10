《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》上期所昨日與上海航運交易所在上海簽署
戰略合作框架協議，雙方將成立聯合工作組，共同推動航運指數期貨開發，共同促進航運市場健
康發展。
上期所理事長姜岩在簽約儀式上表示，長期以來上期所與航交所就開發航運指數期貨開展了
系列研究，此次簽署戰略合作框架協議，標志著雙方進入了更深入更全面的戰略合作階段，有助
於金融與航運兩大行業建立更加緊密的合作關系，不斷增強期貨市場服務實體經濟的能力和水平
。
10/01/2019 08:49
【駐滬專電】上期所與上海航交所攜手航運指數期貨開發
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》上期所昨日與上海航運交易所在上海簽署
戰略合作框架協議，雙方將成立聯合工作組，共同推動航運指數期貨開發，共同促進航運市場健
康發展。
上期所理事長姜岩在簽約儀式上表示，長期以來上期所與航交所就開發航運指數期貨開展了
系列研究，此次簽署戰略合作框架協議，標志著雙方進入了更深入更全面的戰略合作階段，有助
於金融與航運兩大行業建立更加緊密的合作關系，不斷增強期貨市場服務實體經濟的能力和水平
。
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