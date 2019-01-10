【駐京專電】易綱：從供需兩端進一步改善和疏通貨幣政策傳導機制

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》人行行長易綱表示，穩健貨幣政策鬆緊適

度的「度」，主要體現為總量要合理，結構要優化，為供給側結構性改革和高質量發展營造適宜

的貨幣金融環境。下一步，還需要從供需兩端進一步改善和疏通貨幣政策傳導機制。

一方面，要精準把握流動性的總量，既避免信用過快收縮衝擊實體經濟，也要避免「大水漫

灌」影響結構性去槓桿。比如，１月４日宣布的降準政策分兩次實施，和春節前現金投放的節奏

相適應，並非大水漫灌。Ｍ２和社會融資規模增速也應保持與名義ＧＤＰ增速大體匹配。同時，

還要保持宏觀槓桿率基本穩定。

另一方面，要精準把握流動性的投向，發揮結構性貨幣政策精準滴灌的作用，在總量適度的

同時，把功夫下在增強微觀市場主體活力上。比如，中央經濟工作會議期間，人民銀行宣布創設

定向中期借貸便利（ＴＭＬＦ），根據金融機構對小微企業、民營企業貸款增長情況，向其提供

長期穩定資金來源。



＊加快推銀行發永續債，１月下旬將實施首次ＴＭＬＦ＊



易綱指出，從實體經濟需求端看，受經濟下行壓力加大等因素影響，有效的融資需求有所下

降。從金融機構資金供給端看，銀行的風險偏好下降，自身還受到資本、流動性、利率等多重約

束。人行已經採取措施著力緩解銀行信貸供給端的約束。比如：在資本方面，會同有關部門加快

推進銀行發行永續債補充資本；在流動性方面，人行前幾天剛剛宣布降低存款準備金率１個百分

點，並通過創設ＴＭＬＦ提供長期低成本資金；同時繼續推進利率市場化改革等。

他表示，中央經濟工作會議召開後，人民銀行進一步強化逆周期調節，著力緩解信貸供給的

制約因素。比如，會同有關部門加快推進銀行發行永續債補充資本，完善普惠金融定向降準考核

口徑，新年伊始宣布降準釋放流動性１﹒５萬億元，１月下旬將實施首次定向中期借貸便利

（ＴＭＬＦ）操作等。這些措施都有利於保持流動性合理充裕和金融市場利率合理穩定，引導貨

幣信貸合理增長，金融對實體經濟的支持力度並沒有隨著經濟增速下行而減弱，反而是加大支持

力度，體現了逆周期的調節。同時，我們堅持以供給側結構性改革為主線，將逆周期調節措施與

補短板、加強長期制度建設結合起來，著力提高對民營企業、小微企業等實體經濟的支持力度。



＊建立對銀行的激勵機制，不用下指標、派任務行政辦法＊



易綱表示，改善貨幣政策傳導機制，關鍵是要建立對銀行的激勵機制，主動加大對實體經濟

的支持力度，而不是用下指標、派任務的行政辦法。比如，對於金融機構發放普惠口徑１０００

萬元以下的小微企業貸款，人民銀行通過定向降準、定向中期借貸便利、再貸款等方式向金融機

構提供優惠利率的長期資金，財政部門對其免徵利息收入增值稅，監管部門提高部分監管指標容

忍度，銀行盡職免責，通過市場化的辦法調動金融機構支持小微企業、民營企業的積極性，取得

了較好的效果。

２０１８年１１月末，普惠口徑小微企業貸款餘額７﹒８萬億元，同比增長１７﹒１％。小

微貸款覆蓋面穩步提高，小微企業貸款授信１８０６萬戶，較２０１７年末增長２８％。民企債

券融資大幅改善，推出民企債券融資支持工具，直接和間接支持了４９家民營企業發行３１３億

元債務融資工具，促進民企發債規模在去年１１、１２月同比增長７０％。

